Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/tsel-1729601075.html
В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akıncı уничтожает цель,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:59
2021-04-23T12:07
россия
виктор мураховский
мевлют чавушоглу
панцирь-с1
турция
технологии
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_0:261:3052:1978_1920x0_80_0_0_35a7abd810f56e74f348cc6b867eef5b.jpg
АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akıncı уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".Ранее в программе "Вести недели" на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник "Ланцет" уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.В анимационном видео, размещенном Roketsan в Twitter, турецкий беспилотник, оснащенный "умными бомбами" MAM-T, поражает похожую на "Панцирь-С1" цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов.Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Как заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля могла стать попытка приобрести для Украины ударные беспилотники Akinci.Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна продает Украине боевые беспилотники без предварительных условий, сделка не направлена против РФ.
https://ria.ru/20210422/f-35-1729528420.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_ca07128e1a6e801613208d820be5fda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктор мураховский, мевлют чавушоглу, панцирь-с1, турция, технологии, безопасность, в мире

В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"

11:59 23.04.2021 (обновлено: 12:07 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akıncı уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Ранее в программе "Вести недели" на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник "Ланцет" уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.
В анимационном видео, размещенном Roketsan в Twitter, турецкий беспилотник, оснащенный "умными бомбами" MAM-T, поражает похожую на "Панцирь-С1" цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов.
Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Как заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля могла стать попытка приобрести для Украины ударные беспилотники Akinci.
Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна продает Украине боевые беспилотники без предварительных условий, сделка не направлена против РФ.
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 19:01
Пентагон подтвердил исключение Турции из программы производства F-35
 
РоссияВиктор МураховскийМевлют ЧавушоглуПанцирь-С1ТурцияТехнологииБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
Лента новостейМолния