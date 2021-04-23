https://ria.ru/20210423/tsel-1729601075.html

В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"

В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akıncı уничтожает цель,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:59

2021-04-23T11:59

2021-04-23T12:07

россия

виктор мураховский

мевлют чавушоглу

панцирь-с1

турция

технологии

безопасность

в мире

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АНКАРА, 23 апр - РИА Новости. Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akıncı уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".Ранее в программе "Вести недели" на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник "Ланцет" уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.В анимационном видео, размещенном Roketsan в Twitter, турецкий беспилотник, оснащенный "умными бомбами" MAM-T, поражает похожую на "Панцирь-С1" цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов.Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Как заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию 10 апреля могла стать попытка приобрести для Украины ударные беспилотники Akinci.Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна продает Украине боевые беспилотники без предварительных условий, сделка не направлена против РФ.

https://ria.ru/20210422/f-35-1729528420.html

россия

турция

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россия, виктор мураховский, мевлют чавушоглу, панцирь-с1, турция, технологии, безопасность, в мире