https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729535941.html
В Третьяковке открылась выставка немецкого и русского романтизма
В Третьяковке открылась выставка немецкого и русского романтизма
В Новой Третьяковке открывается выставка немецкого и русского искусства "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она станет крупнейшим проектом... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T05:02
2021-04-23T05:02
2021-04-23T11:06
культура
сбер
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новости культуры
новая третьяковская галерея
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сбербанк россии
москва
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Новой Третьяковке открывается выставка немецкого и русского искусства "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она станет крупнейшим проектом Третьяковской галереи за последние годы, сообщили в пресс-службе музея.Экспозиция объединяет более 300 предметов искусства, среди которых около 200 картин, рисунков и гравюр, а также работы и инсталляции современных художников, архивные материалы, книги и артефакты. Экспонаты на выставку одолжили 38 музеев и частных собраний. Причем не только России и Германии, но также США и Эстонии.Выставка, которая стала ключевым событием Года Германии в России, продлится до 8 августа, а после Москвы отправится в Дрезден. К “Мечтам о свободе” приурочена серия образовательных мероприятий, кинопоказы, лекции, концерты, а также международная научная конференция.Генеральным партнером выставки в Москве выступает ПАО "Сбербанк", обеспечивая спонсорскую и технологическую поддержку проекту. Рассказ об искусстве в новых технологичных форматах – ключевой элемент коллаборации Сбера и Третьяковской галереи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбер, куда сходить , новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, зельфира трегулова, сбербанк россии, москва, дрезден
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Новой Третьяковке открывается выставка немецкого и русского искусства "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она станет крупнейшим проектом Третьяковской галереи за последние годы, сообщили в пресс-службе музея.
Экспозиция объединяет более 300 предметов искусства, среди которых около 200 картин, рисунков и гравюр, а также работы и инсталляции современных художников, архивные материалы, книги и артефакты. Экспонаты на выставку одолжили 38 музеев и частных собраний. Причем не только России и Германии, но также США и Эстонии.
Выставка, которая стала ключевым событием Года Германии в России, продлится до 8 августа, а после Москвы отправится в Дрезден. К “Мечтам о свободе” приурочена серия образовательных мероприятий, кинопоказы, лекции, концерты, а также международная научная конференция.
Генеральным партнером выставки в Москве выступает ПАО "Сбербанк", обеспечивая спонсорскую и технологическую поддержку проекту. Рассказ об искусстве в новых технологичных форматах – ключевой элемент коллаборации Сбера и Третьяковской галереи.