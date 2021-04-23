https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729535941.html

В Третьяковке открылась выставка немецкого и русского романтизма

В Третьяковке открылась выставка немецкого и русского романтизма

В Новой Третьяковке открывается выставка немецкого и русского искусства "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она станет крупнейшим проектом... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T05:02

2021-04-23T05:02

2021-04-23T11:06

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новая третьяковская галерея

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зельфира трегулова

сбербанк россии

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Новой Третьяковке открывается выставка немецкого и русского искусства "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она станет крупнейшим проектом Третьяковской галереи за последние годы, сообщили в пресс-службе музея.Экспозиция объединяет более 300 предметов искусства, среди которых около 200 картин, рисунков и гравюр, а также работы и инсталляции современных художников, архивные материалы, книги и артефакты. Экспонаты на выставку одолжили 38 музеев и частных собраний. Причем не только России и Германии, но также США и Эстонии.Выставка, которая стала ключевым событием Года Германии в России, продлится до 8 августа, а после Москвы отправится в Дрезден. К “Мечтам о свободе” приурочена серия образовательных мероприятий, кинопоказы, лекции, концерты, а также международная научная конференция.Генеральным партнером выставки в Москве выступает ПАО "Сбербанк", обеспечивая спонсорскую и технологическую поддержку проекту. Рассказ об искусстве в новых технологичных форматах – ключевой элемент коллаборации Сбера и Третьяковской галереи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, куда сходить , новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, зельфира трегулова, сбербанк россии, москва, дрезден