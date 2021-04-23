Такого еще не было: в Третьяковке открылась крупнейшая выставка-лабиринт
Реальность постпандемийных выставок, кроме всем уже надоевших масок и социальной дистанции, — четкие маршруты. В Эрмитаже, например, смотрители следят за публикой по принципу "шаг вправо — шаг влево". Тем удивительнее то, что придумали в Третьяковке: экспозицию, на которой предлагают заблудиться. Просто переходить из зала в зал не получится: две закрученные спирали, напоминающие при взгляде сверху спутанный клубок, создают лабиринт сквозных коридоров. Последние то плавно перетекают друг в друга, то неожиданно заводят в тупики.
Такую сложную конструкцию, которую куратор выставки Сергей Фофанов называет "уже самостоятельной инсталляцией", придумал именитый американский архитектор Даниэль Либескинд. Он создал, например, здание Еврейского музея в Берлине.
"Я хотел показать то напряжение, которое свойственно романтизму, его порывы и стремления", — объясняет Либескинд.
Реальность постпандемийных выставок, кроме всем уже надоевших масок и социальной дистанции, — четкие маршруты. В Эрмитаже, например, смотрители следят за публикой по принципу "шаг вправо — шаг влево". Тем удивительнее то, что придумали в Третьяковке: экспозицию, на которой предлагают заблудиться. Просто переходить из зала в зал не получится: две закрученные спирали, напоминающие при взгляде сверху спутанный клубок, создают лабиринт сквозных коридоров. Последние то плавно перетекают друг в друга, то неожиданно заводят в тупики.
Такую сложную конструкцию, которую куратор выставки Сергей Фофанов называет "уже самостоятельной инсталляцией", придумал именитый американский архитектор Даниэль Либескинд. Он создал, например, здание Еврейского музея в Берлине.
"Я хотел показать то напряжение, которое свойственно романтизму, его порывы и стремления", — объясняет Либескинд.
Отсутствие четкого маршрута — фишка выставки. "Это символизирует свободу выбора, основополагающую черту философии романтизма", — говорит директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Она давно знакома с Либескиндом: работала с ним над выставкой "Москва — Берлин"/"Берлин — Москва", которая с огромным успехом шла в ГМИИ еще в 1996 году. Правда, ту экспозицию привезли к нам из-за границы, а теперь — наоборот, наша столица станет первой остановкой турне.
По словам Трегуловой, "Мечты о свободе" дались немецко-российской команде непросто. Два раза открытие переносили, а подготовка растянулась почти на три года.
"Но определенный плюс в пандемии все же был. Мы смогли обсудить с зарубежными коллегами и архитектором чуть ли не каждый квадратный сантиметр выставки — при других условиях такого количества "зумов" бы не было", — признается куратор Сергей Фофанов.
Отсутствие четкого маршрута — фишка выставки. "Это символизирует свободу выбора, основополагающую черту философии романтизма", — говорит директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Она давно знакома с Либескиндом: работала с ним над выставкой "Москва — Берлин"/"Берлин — Москва", которая с огромным успехом шла в ГМИИ еще в 1996 году. Правда, ту экспозицию привезли к нам из-за границы, а теперь — наоборот, наша столица станет первой остановкой турне.
По словам Трегуловой, "Мечты о свободе" дались немецко-российской команде непросто. Два раза открытие переносили, а подготовка растянулась почти на три года.
"Но определенный плюс в пандемии все же был. Мы смогли обсудить с зарубежными коллегами и архитектором чуть ли не каждый квадратный сантиметр выставки — при других условиях такого количества "зумов" бы не было", — признается куратор Сергей Фофанов.
"Просто так путешествовать людям теперь нельзя, но искусство может пересекать границы. Этим и ценна наша выставка: мы привезли в Москву то, что иначе вы не смогли бы увидеть своими глазами", — объясняет Марион Аккерман, директор Государственных художественных собраний Дрездена. И, вздыхая, добавляет: "У нас в Германии со следующей недели опять начнется жесткий локдаун. Так что удивительно, что в Москве осуществили такой проект, масштабный даже для обычного времени, не говоря уже о новых условиях".
Такие выставки обычно называют блокбастерами. Правда, "очередей как на Серова" теперь быть просто не может: Третьяковка продает билеты только онлайн, пускать, по словам Трегуловой, будут около тысячи человек в день. Для сравнения: на экспозициях Серова или Репина принимали по пять-шесть тысяч посетителей в день.
"Просто так путешествовать людям теперь нельзя, но искусство может пересекать границы. Этим и ценна наша выставка: мы привезли в Москву то, что иначе вы не смогли бы увидеть своими глазами", — объясняет Марион Аккерман, директор Государственных художественных собраний Дрездена. И, вздыхая, добавляет: "У нас в Германии со следующей недели опять начнется жесткий локдаун. Так что удивительно, что в Москве осуществили такой проект, масштабный даже для обычного времени, не говоря уже о новых условиях".
Такие выставки обычно называют блокбастерами. Правда, "очередей как на Серова" теперь быть просто не может: Третьяковка продает билеты только онлайн, пускать, по словам Трегуловой, будут около тысячи человек в день. Для сравнения: на экспозициях Серова или Репина принимали по пять-шесть тысяч посетителей в день.
Это, конечно, не первое исследование романтизма — феномена, который определял философию, культуру и стиль мышления с конца XVIII века и почти всю первую половину XIX.
Однако особенность этой выставки в том, что впервые работы российских и немецких художников выставляют вместе. Для удобства экспонаты разделены по тематическим разделам: "Свобода", "Религия", "Интерьер", "Литература", "Природа", "Детство".
В каждом нашлись интересные сопоставления. Занятно, например, насколько по-разному детей видят Василий Тропинин (портрет сына) и его современник, немец Филипп Отто Рунге ("Портрет Луизы Пертес"). У одного на холсте улыбчивый веселый мальчик, у другого — серьезная, словно обиженная, девочка.
Хотя при этом оба изображают детей уже не как маленьких взрослых, как это делали ранее. Романтизму был свойственен культ детства, которое считалось идеальным временем.
Это, конечно, не первое исследование романтизма — феномена, который определял философию, культуру и стиль мышления с конца XVIII века и почти всю первую половину XIX.
Однако особенность этой выставки в том, что впервые работы российских и немецких художников выставляют вместе. Для удобства экспонаты разделены по тематическим разделам: "Свобода", "Религия", "Интерьер", "Литература", "Природа", "Детство".
В каждом нашлись интересные сопоставления. Занятно, например, насколько по-разному детей видят Василий Тропинин (портрет сына) и его современник, немец Филипп Отто Рунге ("Портрет Луизы Пертес"). У одного на холсте улыбчивый веселый мальчик, у другого — серьезная, словно обиженная, девочка.
Хотя при этом оба изображают детей уже не как маленьких взрослых, как это делали ранее. Романтизму был свойственен культ детства, которое считалось идеальным временем.
Нашлось на выставке место и нашим современникам, ныне живущим художникам. Хотя формально романтизм закончился с первой половиной XIX века — уступил место реализму. "Наши представления о том, что такое творческая индивидуальность, сложились именно в ту эпоху. И романтизм сформировал способ художественного мышления, которым руководствуются до сих пор", — говорит Трегулова.
Так что кураторы выстроили последовательный диалог прошлого с настоящим.
Вот беспокойное Черное море на картине Айвазовского, а рядом, на расстоянии нескольких метров — на экране видеоработа Гвидо ван дер Верве "Номер восемь. Все будет хорошо", где художник медленно идет по льду Финского залива впереди огромного ледокола.
В соседней комнате волна смывает героев фильма "Плот" Билла Виолы, чья выставка сейчас идет в ГМИИ.
Всего современных инсталляций пять.
Нашлось на выставке место и нашим современникам, ныне живущим художникам. Хотя формально романтизм закончился с первой половиной XIX века — уступил место реализму. "Наши представления о том, что такое творческая индивидуальность, сложились именно в ту эпоху. И романтизм сформировал способ художественного мышления, которым руководствуются до сих пор", — говорит Трегулова.
Так что кураторы выстроили последовательный диалог прошлого с настоящим.
Вот беспокойное Черное море на картине Айвазовского, а рядом, на расстоянии нескольких метров — на экране видеоработа Гвидо ван дер Верве "Номер восемь. Все будет хорошо", где художник медленно идет по льду Финского залива впереди огромного ледокола.
В соседней комнате волна смывает героев фильма "Плот" Билла Виолы, чья выставка сейчас идет в ГМИИ.
Всего современных инсталляций пять.
Несмотря на все многоголосие, у выставки есть четыре центральных персонажа, мимо которых зрителям не пройти. Этих художников поместили в центр "лабиринта Либескинда".
С российской стороны это знакомые нам с детства Алексей Венецианов и Александр Иванов. У первого — хрестоматийные "Спящий пастушок" и "На жатве. Лето", у второго — эскизы к "Явлению Христа народу" (само полотно из-за размеров не рискнули перевезти из старого здания Третьяковки) и малоизвестная, но прекрасная "Ветка".
Им "противостоят" представители Германии — Карл Густав Карус, с которым хотят познакомить широкую российскую публику, и Каспар Давид Фридрих. Последнего обожал Николай I. "Так что в России Фридрих был тогда известен даже больше, чем у себя на родине", — подчеркивает Марион Аккерман. Три шедевра художника предоставил Эрмитаж.
Несмотря на все многоголосие, у выставки есть четыре центральных персонажа, мимо которых зрителям не пройти. Этих художников поместили в центр "лабиринта Либескинда".
С российской стороны это знакомые нам с детства Алексей Венецианов и Александр Иванов. У первого — хрестоматийные "Спящий пастушок" и "На жатве. Лето", у второго — эскизы к "Явлению Христа народу" (само полотно из-за размеров не рискнули перевезти из старого здания Третьяковки) и малоизвестная, но прекрасная "Ветка".
Им "противостоят" представители Германии — Карл Густав Карус, с которым хотят познакомить широкую российскую публику, и Каспар Давид Фридрих. Последнего обожал Николай I. "Так что в России Фридрих был тогда известен даже больше, чем у себя на родине", — подчеркивает Марион Аккерман. Три шедевра художника предоставил Эрмитаж.
Фигуре Николая I посвящен отдельный зал, "Невозможность свободы". Именно после того, как он подавил бунт декабристов, и начался закат романтизма. При этом император, воспитанник поэта Василия Жуковского, был человеком с прекрасным художественным вкусом. Впрочем, такие яркие противоречия свойственны эпохе. "Романтизм впервые предложил концепцию творца и великой личности как человека с разорванным сознанием", — объясняет Трегулова.
Фигуре Николая I посвящен отдельный зал, "Невозможность свободы". Именно после того, как он подавил бунт декабристов, и начался закат романтизма. При этом император, воспитанник поэта Василия Жуковского, был человеком с прекрасным художественным вкусом. Впрочем, такие яркие противоречия свойственны эпохе. "Романтизм впервые предложил концепцию творца и великой личности как человека с разорванным сознанием", — объясняет Трегулова.
Другой исторической личностью, которой на выставке уделено много внимания, стал Наполеон Бонапарт, во многом благодаря которому появился романтизм. Одним из экспонатов, например, стали высокие стоптанные сапоги императора, в них он был во время сражения при Дрездене в 1813 году.
Среди других объектов — скульптура, графика, а также ружья, шпаги и музыкальные инструменты.
Другой исторической личностью, которой на выставке уделено много внимания, стал Наполеон Бонапарт, во многом благодаря которому появился романтизм. Одним из экспонатов, например, стали высокие стоптанные сапоги императора, в них он был во время сражения при Дрездене в 1813 году.
Среди других объектов — скульптура, графика, а также ружья, шпаги и музыкальные инструменты.
Уже в октябре этого года выставку ждут в Дрездене, в музее "Альбертинум". Правда, туда она отправится в сокращенном формате.
"Романтизм в каждой из двух стран, Германии и России, — это две разные, хотя и пересекающиеся величины", — уверен куратор выставки в Дрездене Хольгер Биркхольц.
Уже в октябре этого года выставку ждут в Дрездене, в музее "Альбертинум". Правда, туда она отправится в сокращенном формате.
"Романтизм в каждой из двух стран, Германии и России, — это две разные, хотя и пересекающиеся величины", — уверен куратор выставки в Дрездене Хольгер Биркхольц.
"Мечты о свободе" — это экспозиция, которая рассчитана на всех и на каждого. И ее посещение мы стремились превратить в уникальный опыт", — указывает Трегулова.
Получилось путешествие, где маршрут можно выбирать каждый раз новый. Здесь главное — позволить себе заблудиться и забыть о том, что осталось за стенами музея. Потеряться в мечтах и грезах романтиков о свободе — такой близкой и далекой одновременно.
"Мечты о свободе" — это экспозиция, которая рассчитана на всех и на каждого. И ее посещение мы стремились превратить в уникальный опыт", — указывает Трегулова.
Получилось путешествие, где маршрут можно выбирать каждый раз новый. Здесь главное — позволить себе заблудиться и забыть о том, что осталось за стенами музея. Потеряться в мечтах и грезах романтиков о свободе — такой близкой и далекой одновременно.
Генеральным партнером выставки в Москве стал Сбербанк. Он обеспечил спонсорскую и технологическую поддержку проекта. Так, сервисы "Салют" и "СберЗвук" взяли на себя создание аудиогида и специального саундтрека к проекту.
В Дрезден выставку повезет фонд Алишера Усманова.
Проект проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021 под патронатом МИД России и ФРГ.
РИА Новости выступает информационным партнером выставки.
"Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии", до 8 августа, Новая Третьяковская галерея.
Генеральным партнером выставки в Москве стал Сбербанк. Он обеспечил спонсорскую и технологическую поддержку проекта. Так, сервисы "Салют" и "СберЗвук" взяли на себя создание аудиогида и специального саундтрека к проекту.
В Дрезден выставку повезет фонд Алишера Усманова.
Проект проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021 под патронатом МИД России и ФРГ.
РИА Новости выступает информационным партнером выставки.
"Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии", до 8 августа, Новая Третьяковская галерея.