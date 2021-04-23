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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html
Такого еще не было: в Третьяковке открылась крупнейшая выставка-лабиринт
Такого еще не было: в Третьяковке открылась крупнейшая выставка-лабиринт
Границы на замке, но для Третьяковки, кажется, нет ничего невозможного. На Крымском валу открылась выставка "Мечты о свободе". В музее ее называют одним из... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:00
2021-04-23T08:45
музеи
культура
куда сходить
новая третьяковская галерея
выставки
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Границы на замке, но для Третьяковки, кажется, нет ничего невозможного. На Крымском валу открылась выставка "Мечты о свободе". В музее ее называют одним из крупнейших проектов в своей истории. Работы для экспозиции о феномене романтизма в России и Германии привезли из ФРГ, США, Эстонии. После Москвы выставка отправится в Дрезден. О том, как Третьяковке удалось провести масштабное исследование международного уровня в условиях пандемии и почему посетителям придется заблудиться, — в материале РИА Новости.
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музеи, фото, куда сходить , новая третьяковская галерея, выставки, зельфира трегулова, германия, дрезден, живопись

Такого еще не было: в Третьяковке открылась крупнейшая выставка-лабиринт

08:00 23.04.2021 (обновлено: 08:45 23.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Границы на замке, но для Третьяковки, кажется, нет ничего невозможного. На Крымском валу открылась выставка "Мечты о свободе". В музее ее называют одним из крупнейших проектов в своей истории. Работы для экспозиции о феномене романтизма в России и Германии привезли из ФРГ, США, Эстонии. После Москвы выставка отправится в Дрезден. О том, как Третьяковке удалось провести масштабное исследование международного уровня в условиях пандемии и почему посетителям придется заблудиться, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Реальность постпандемийных выставок, кроме всем уже надоевших масок и социальной дистанции, — четкие маршруты. В Эрмитаже, например, смотрители следят за публикой по принципу "шаг вправо — шаг влево". Тем удивительнее то, что придумали в Третьяковке: экспозицию, на которой предлагают заблудиться. Просто переходить из зала в зал не получится: две закрученные спирали, напоминающие при взгляде сверху спутанный клубок, создают лабиринт сквозных коридоров. Последние то плавно перетекают друг в друга, то неожиданно заводят в тупики.

Такую сложную конструкцию, которую куратор выставки Сергей Фофанов называет "уже самостоятельной инсталляцией", придумал именитый американский архитектор Даниэль Либескинд. Он создал, например, здание Еврейского музея в Берлине.

"Я хотел показать то напряжение, которое свойственно романтизму, его порывы и стремления", — объясняет Либескинд.

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее
1 из 11

Реальность постпандемийных выставок, кроме всем уже надоевших масок и социальной дистанции, — четкие маршруты. В Эрмитаже, например, смотрители следят за публикой по принципу "шаг вправо — шаг влево". Тем удивительнее то, что придумали в Третьяковке: экспозицию, на которой предлагают заблудиться. Просто переходить из зала в зал не получится: две закрученные спирали, напоминающие при взгляде сверху спутанный клубок, создают лабиринт сквозных коридоров. Последние то плавно перетекают друг в друга, то неожиданно заводят в тупики.

Такую сложную конструкцию, которую куратор выставки Сергей Фофанов называет "уже самостоятельной инсталляцией", придумал именитый американский архитектор Даниэль Либескинд. Он создал, например, здание Еврейского музея в Берлине.

"Я хотел показать то напряжение, которое свойственно романтизму, его порывы и стремления", — объясняет Либескинд.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Отсутствие четкого маршрута — фишка выставки. "Это символизирует свободу выбора, основополагающую черту философии романтизма", — говорит директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Она давно знакома с Либескиндом: работала с ним над выставкой "Москва — Берлин"/"Берлин — Москва", которая с огромным успехом шла в ГМИИ еще в 1996 году. Правда, ту экспозицию привезли к нам из-за границы, а теперь — наоборот, наша столица станет первой остановкой турне.

По словам Трегуловой, "Мечты о свободе" дались немецко-российской команде непросто. Два раза открытие переносили, а подготовка растянулась почти на три года.

"Но определенный плюс в пандемии все же был. Мы смогли обсудить с зарубежными коллегами и архитектором чуть ли не каждый квадратный сантиметр выставки — при других условиях такого количества "зумов" бы не было", — признается куратор Сергей Фофанов.

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее
2 из 11

Отсутствие четкого маршрута — фишка выставки. "Это символизирует свободу выбора, основополагающую черту философии романтизма", — говорит директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Она давно знакома с Либескиндом: работала с ним над выставкой "Москва — Берлин"/"Берлин — Москва", которая с огромным успехом шла в ГМИИ еще в 1996 году. Правда, ту экспозицию привезли к нам из-за границы, а теперь — наоборот, наша столица станет первой остановкой турне.

По словам Трегуловой, "Мечты о свободе" дались немецко-российской команде непросто. Два раза открытие переносили, а подготовка растянулась почти на три года.

"Но определенный плюс в пандемии все же был. Мы смогли обсудить с зарубежными коллегами и архитектором чуть ли не каждый квадратный сантиметр выставки — при других условиях такого количества "зумов" бы не было", — признается куратор Сергей Фофанов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Просто так путешествовать людям теперь нельзя, но искусство может пересекать границы. Этим и ценна наша выставка: мы привезли в Москву то, что иначе вы не смогли бы увидеть своими глазами", — объясняет Марион Аккерман, директор Государственных художественных собраний Дрездена. И, вздыхая, добавляет: "У нас в Германии со следующей недели опять начнется жесткий локдаун. Так что удивительно, что в Москве осуществили такой проект, масштабный даже для обычного времени, не говоря уже о новых условиях".

Такие выставки обычно называют блокбастерами. Правда, "очередей как на Серова" теперь быть просто не может: Третьяковка продает билеты только онлайн, пускать, по словам Трегуловой, будут около тысячи человек в день. Для сравнения: на экспозициях Серова или Репина принимали по пять-шесть тысяч посетителей в день.

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее
3 из 11

"Просто так путешествовать людям теперь нельзя, но искусство может пересекать границы. Этим и ценна наша выставка: мы привезли в Москву то, что иначе вы не смогли бы увидеть своими глазами", — объясняет Марион Аккерман, директор Государственных художественных собраний Дрездена. И, вздыхая, добавляет: "У нас в Германии со следующей недели опять начнется жесткий локдаун. Так что удивительно, что в Москве осуществили такой проект, масштабный даже для обычного времени, не говоря уже о новых условиях".

Такие выставки обычно называют блокбастерами. Правда, "очередей как на Серова" теперь быть просто не может: Третьяковка продает билеты только онлайн, пускать, по словам Трегуловой, будут около тысячи человек в день. Для сравнения: на экспозициях Серова или Репина принимали по пять-шесть тысяч посетителей в день.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Это, конечно, не первое исследование романтизма — феномена, который определял философию, культуру и стиль мышления с конца XVIII века и почти всю первую половину XIX.

Однако особенность этой выставки в том, что впервые работы российских и немецких художников выставляют вместе. Для удобства экспонаты разделены по тематическим разделам: "Свобода", "Религия", "Интерьер", "Литература", "Природа", "Детство".

В каждом нашлись интересные сопоставления. Занятно, например, насколько по-разному детей видят Василий Тропинин (портрет сына) и его современник, немец Филипп Отто Рунге ("Портрет Луизы Пертес"). У одного на холсте улыбчивый веселый мальчик, у другого — серьезная, словно обиженная, девочка.

Хотя при этом оба изображают детей уже не как маленьких взрослых, как это делали ранее. Романтизму был свойственен культ детства, которое считалось идеальным временем.

Посетители на выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее в Москве
4 из 11

Это, конечно, не первое исследование романтизма — феномена, который определял философию, культуру и стиль мышления с конца XVIII века и почти всю первую половину XIX.

Однако особенность этой выставки в том, что впервые работы российских и немецких художников выставляют вместе. Для удобства экспонаты разделены по тематическим разделам: "Свобода", "Религия", "Интерьер", "Литература", "Природа", "Детство".

В каждом нашлись интересные сопоставления. Занятно, например, насколько по-разному детей видят Василий Тропинин (портрет сына) и его современник, немец Филипп Отто Рунге ("Портрет Луизы Пертес"). У одного на холсте улыбчивый веселый мальчик, у другого — серьезная, словно обиженная, девочка.

Хотя при этом оба изображают детей уже не как маленьких взрослых, как это делали ранее. Романтизму был свойственен культ детства, которое считалось идеальным временем.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Нашлось на выставке место и нашим современникам, ныне живущим художникам. Хотя формально романтизм закончился с первой половиной XIX века — уступил место реализму. "Наши представления о том, что такое творческая индивидуальность, сложились именно в ту эпоху. И романтизм сформировал способ художественного мышления, которым руководствуются до сих пор", — говорит Трегулова.

Так что кураторы выстроили последовательный диалог прошлого с настоящим.

Вот беспокойное Черное море на картине Айвазовского, а рядом, на расстоянии нескольких метров — на экране видеоработа Гвидо ван дер Верве "Номер восемь. Все будет хорошо", где художник медленно идет по льду Финского залива впереди огромного ледокола.

В соседней комнате волна смывает героев фильма "Плот" Билла Виолы, чья выставка сейчас идет в ГМИИ.

Всего современных инсталляций пять.

Картина Ивана Айвазовского Черное море (на первом плане) на выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее в Москве
5 из 11

Нашлось на выставке место и нашим современникам, ныне живущим художникам. Хотя формально романтизм закончился с первой половиной XIX века — уступил место реализму. "Наши представления о том, что такое творческая индивидуальность, сложились именно в ту эпоху. И романтизм сформировал способ художественного мышления, которым руководствуются до сих пор", — говорит Трегулова.

Так что кураторы выстроили последовательный диалог прошлого с настоящим.

Вот беспокойное Черное море на картине Айвазовского, а рядом, на расстоянии нескольких метров — на экране видеоработа Гвидо ван дер Верве "Номер восемь. Все будет хорошо", где художник медленно идет по льду Финского залива впереди огромного ледокола.

В соседней комнате волна смывает героев фильма "Плот" Билла Виолы, чья выставка сейчас идет в ГМИИ.

Всего современных инсталляций пять.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Несмотря на все многоголосие, у выставки есть четыре центральных персонажа, мимо которых зрителям не пройти. Этих художников поместили в центр "лабиринта Либескинда".

С российской стороны это знакомые нам с детства Алексей Венецианов и Александр Иванов. У первого — хрестоматийные "Спящий пастушок" и "На жатве. Лето", у второго — эскизы к "Явлению Христа народу" (само полотно из-за размеров не рискнули перевезти из старого здания Третьяковки) и малоизвестная, но прекрасная "Ветка".

Им "противостоят" представители Германии — Карл Густав Карус, с которым хотят познакомить широкую российскую публику, и Каспар Давид Фридрих. Последнего обожал Николай I. "Так что в России Фридрих был тогда известен даже больше, чем у себя на родине", — подчеркивает Марион Аккерман. Три шедевра художника предоставил Эрмитаж.

Картина художника Теодора Ребеница Италия и Германия на выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее в Москве.
6 из 11

Несмотря на все многоголосие, у выставки есть четыре центральных персонажа, мимо которых зрителям не пройти. Этих художников поместили в центр "лабиринта Либескинда".

С российской стороны это знакомые нам с детства Алексей Венецианов и Александр Иванов. У первого — хрестоматийные "Спящий пастушок" и "На жатве. Лето", у второго — эскизы к "Явлению Христа народу" (само полотно из-за размеров не рискнули перевезти из старого здания Третьяковки) и малоизвестная, но прекрасная "Ветка".

Им "противостоят" представители Германии — Карл Густав Карус, с которым хотят познакомить широкую российскую публику, и Каспар Давид Фридрих. Последнего обожал Николай I. "Так что в России Фридрих был тогда известен даже больше, чем у себя на родине", — подчеркивает Марион Аккерман. Три шедевра художника предоставил Эрмитаж.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Фигуре Николая I посвящен отдельный зал, "Невозможность свободы". Именно после того, как он подавил бунт декабристов, и начался закат романтизма. При этом император, воспитанник поэта Василия Жуковского, был человеком с прекрасным художественным вкусом. Впрочем, такие яркие противоречия свойственны эпохе. "Романтизм впервые предложил концепцию творца и великой личности как человека с разорванным сознанием", — объясняет Трегулова.

Картина художника Франца Крюгера Царь Николай Первый на выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее в Москве
7 из 11

Фигуре Николая I посвящен отдельный зал, "Невозможность свободы". Именно после того, как он подавил бунт декабристов, и начался закат романтизма. При этом император, воспитанник поэта Василия Жуковского, был человеком с прекрасным художественным вкусом. Впрочем, такие яркие противоречия свойственны эпохе. "Романтизм впервые предложил концепцию творца и великой личности как человека с разорванным сознанием", — объясняет Трегулова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Другой исторической личностью, которой на выставке уделено много внимания, стал Наполеон Бонапарт, во многом благодаря которому появился романтизм. Одним из экспонатов, например, стали высокие стоптанные сапоги императора, в них он был во время сражения при Дрездене в 1813 году.

Среди других объектов — скульптура, графика, а также ружья, шпаги и музыкальные инструменты.

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее
8 из 11

Другой исторической личностью, которой на выставке уделено много внимания, стал Наполеон Бонапарт, во многом благодаря которому появился романтизм. Одним из экспонатов, например, стали высокие стоптанные сапоги императора, в них он был во время сражения при Дрездене в 1813 году.

Среди других объектов — скульптура, графика, а также ружья, шпаги и музыкальные инструменты.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Уже в октябре этого года выставку ждут в Дрездене, в музее "Альбертинум". Правда, туда она отправится в сокращенном формате.

"Романтизм в каждой из двух стран, Германии и России, — это две разные, хотя и пересекающиеся величины", — уверен куратор выставки в Дрездене Хольгер Биркхольц.

Посетители на выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее в Москве
9 из 11

Уже в октябре этого года выставку ждут в Дрездене, в музее "Альбертинум". Правда, туда она отправится в сокращенном формате.

"Романтизм в каждой из двух стран, Германии и России, — это две разные, хотя и пересекающиеся величины", — уверен куратор выставки в Дрездене Хольгер Биркхольц.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Мечты о свободе" — это экспозиция, которая рассчитана на всех и на каждого. И ее посещение мы стремились превратить в уникальный опыт", — указывает Трегулова.

Получилось путешествие, где маршрут можно выбирать каждый раз новый. Здесь главное — позволить себе заблудиться и забыть о том, что осталось за стенами музея. Потеряться в мечтах и грезах романтиков о свободе — такой близкой и далекой одновременно.

Посетители на выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее в Москве
10 из 11

"Мечты о свободе" — это экспозиция, которая рассчитана на всех и на каждого. И ее посещение мы стремились превратить в уникальный опыт", — указывает Трегулова.

Получилось путешествие, где маршрут можно выбирать каждый раз новый. Здесь главное — позволить себе заблудиться и забыть о том, что осталось за стенами музея. Потеряться в мечтах и грезах романтиков о свободе — такой близкой и далекой одновременно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Генеральным партнером выставки в Москве стал Сбербанк. Он обеспечил спонсорскую и технологическую поддержку проекта. Так, сервисы "Салют" и "СберЗвук" взяли на себя создание аудиогида и специального саундтрека к проекту.

В Дрезден выставку повезет фонд Алишера Усманова.

Проект проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021 под патронатом МИД России и ФРГ.

РИА Новости выступает информационным партнером выставки.

"Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии", до 8 августа, Новая Третьяковская галерея.

На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Третьяковской галерее
11 из 11

Генеральным партнером выставки в Москве стал Сбербанк. Он обеспечил спонсорскую и технологическую поддержку проекта. Так, сервисы "Салют" и "СберЗвук" взяли на себя создание аудиогида и специального саундтрека к проекту.

В Дрезден выставку повезет фонд Алишера Усманова.

Проект проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021 под патронатом МИД России и ФРГ.

РИА Новости выступает информационным партнером выставки.

"Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии", до 8 августа, Новая Третьяковская галерея.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
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