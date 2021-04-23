Такого еще не было: в Третьяковке открылась крупнейшая выставка-лабиринт

Реальность постпандемийных выставок, кроме всем уже надоевших масок и социальной дистанции, — четкие маршруты. В Эрмитаже, например, смотрители следят за публикой по принципу "шаг вправо — шаг влево". Тем удивительнее то, что придумали в Третьяковке: экспозицию, на которой предлагают заблудиться. Просто переходить из зала в зал не получится: две закрученные спирали, напоминающие при взгляде сверху спутанный клубок, создают лабиринт сквозных коридоров. Последние то плавно перетекают друг в друга, то неожиданно заводят в тупики.

Такую сложную конструкцию, которую куратор выставки Сергей Фофанов называет "уже самостоятельной инсталляцией", придумал именитый американский архитектор Даниэль Либескинд. Он создал, например, здание Еврейского музея в Берлине.

"Я хотел показать то напряжение, которое свойственно романтизму, его порывы и стремления", — объясняет Либескинд.