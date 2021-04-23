Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве

"В целом ходить босиком полезно. Это и закаливание, и массаж ступней. Однако делать это нужно осторожно и в меру. Если вы незакаленный человек, то не стоит начинать закаливающие процедуры резко и длительно. Надо помнить, что земля еще холодная и влажная", - рассказал Тяжельников, отвечая на вопрос, можно ли ходить босиком по только появляющейся траве.