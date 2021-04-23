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Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
Ходить босиком полезно, однако весной делать это нужно осторожно и в меру, особенно если человек незакаленный, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:21
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россия
андрей тяжельников
москва
весна
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ходить босиком полезно, однако весной делать это нужно осторожно и в меру, особенно если человек незакаленный, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, нужно проявлять осторожность в лесных массивах. Весна - активное время клещей, которые обитают в траве, и просыпающихся змей.
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россия, андрей тяжельников, москва, весна, общество

Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве

03:21 23.04.2021
 
CC0 / jill111 / Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
CC0 / jill111 /
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ходить босиком полезно, однако весной делать это нужно осторожно и в меру, особенно если человек незакаленный, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"В целом ходить босиком полезно. Это и закаливание, и массаж ступней. Однако делать это нужно осторожно и в меру. Если вы незакаленный человек, то не стоит начинать закаливающие процедуры резко и длительно. Надо помнить, что земля еще холодная и влажная", - рассказал Тяжельников, отвечая на вопрос, можно ли ходить босиком по только появляющейся траве.
По словам врача, нужно проявлять осторожность в лесных массивах. Весна - активное время клещей, которые обитают в траве, и просыпающихся змей.
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