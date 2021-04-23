https://ria.ru/20210423/trava-1729564096.html
Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
Ходить босиком полезно, однако весной делать это нужно осторожно и в меру, особенно если человек незакаленный, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T03:21
2021-04-23T03:21
2021-04-23T03:21
россия
андрей тяжельников
москва
весна
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ходить босиком полезно, однако весной делать это нужно осторожно и в меру, особенно если человек незакаленный, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам врача, нужно проявлять осторожность в лесных массивах. Весна - активное время клещей, которые обитают в траве, и просыпающихся змей.
https://ria.ru/20210417/allergiya-1728677435.html
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