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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/test-1729566607.html
Эпидемиолог объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19
Эпидемиолог объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19
Определенные санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19 в некоторых ситуациях, дифференциации на привитых и непривитых там нет,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T06:34
2021-04-23T07:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
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Привившихся от коронавируса предупредили о нередко забываемых требованиях
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Определенные санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19 в некоторых ситуациях, дифференциации на привитых и непривитых там нет, поэтому даже вакцинированным иногда нужно сдавать тесты на коронавирус, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она уточнила, что требования одинаковы для всех, поэтому даже после вакцинации в определенных ситуациях необходимо будет сдавать ПЦР-тест.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Эпидемиолог объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19

06:34 23.04.2021 (обновлено: 07:37 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Определенные санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19 в некоторых ситуациях, дифференциации на привитых и непривитых там нет, поэтому даже вакцинированным иногда нужно сдавать тесты на коронавирус, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
"Необходимость сдачи ПЦР-теста регламентируется определенными санитарными требованиями. Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, и кто не прошел",- сказала Плоскирева.
Она уточнила, что требования одинаковы для всех, поэтому даже после вакцинации в определенных ситуациях необходимо будет сдавать ПЦР-тест.
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