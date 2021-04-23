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Эпидемиолог объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19
Эпидемиолог объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19
Определенные санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19 в некоторых ситуациях, дифференциации на привитых и непривитых там нет,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T06:34
2021-04-23T06:34
2021-04-23T07:37
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Привившихся от коронавируса предупредили о нередко забываемых требованиях
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Определенные санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19 в некоторых ситуациях, дифференциации на привитых и непривитых там нет, поэтому даже вакцинированным иногда нужно сдавать тесты на коронавирус, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она уточнила, что требования одинаковы для всех, поэтому даже после вакцинации в определенных ситуациях необходимо будет сдавать ПЦР-тест.
https://ria.ru/20210421/infektsii-1729247720.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество