https://ria.ru/20210423/teologiya-1729683758.html

Эксперт раскрыла секреты успешной религиозной журналистики

Эксперт раскрыла секреты успешной религиозной журналистики

О профессиональных рецептах при освещении религии в медиа, а также о тонкостях журналистского взаимодействия с конфессиональными сообществами рассказала в ходе... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:32

2021-04-23T17:32

2021-04-23T17:36

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сн_образование

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. О профессиональных рецептах при освещении религии в медиа, а также о тонкостях журналистского взаимодействия с конфессиональными сообществами рассказала в ходе онлайн-конференции начальник отдела "Религия и мировоззрение" МИА "Россия Сегодня" Ольга Липич.Конференция "Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистке", привлекшая внимание нескольких сотен специалистов из СМИ и вузов со всей России, состоялась на базе пресс-центра МИА "Россия Сегодня".Функции современной религиозной журналистики, согласно мнению эксперта, – далеко не только информирование о событиях и интересных фактах религиозной жизни. Не менее важно способствовать развитию межконфессионального диалога и гармонизации различных общественно-религиозных дискуссий, создавать удобное пространство для которых – также задача медиа.Работа религиозного журналиста сегодня, по словам эксперта, должна быть ориентирована на просвещение аудитории, для чего требуется как строгая объективность и понимание основ разных религиозных традиций, так и высокий уровень журналистского мастерства.Наибольший интерес у аудитории, как отметила эксперт, вызывают материалы, освещающие взаимодействие религии с другими сферами культуры и общественной жизни – наукой, искусством, политикой, социальной помощью.Также всегда большое внимание привлекают материалы, посвященные сложностям соприкосновения традиционных конфессий с технологическими реалиями современности. Работа с такими "острыми вопросами" требует особой тщательности и корректности, подчеркнула эксперт.Конференция стала вторым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта в течение года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

https://sn.ria.ru/20210326/nota-1602980406.html

https://sn.ria.ru/20210423/teologiya-1729621986.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование