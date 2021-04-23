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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210423/teologiya-1729683758.html
Эксперт раскрыла секреты успешной религиозной журналистики
Эксперт раскрыла секреты успешной религиозной журналистики
О профессиональных рецептах при освещении религии в медиа, а также о тонкостях журналистского взаимодействия с конфессиональными сообществами рассказала в ходе... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:32
2021-04-23T17:36
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. О профессиональных рецептах при освещении религии в медиа, а также о тонкостях журналистского взаимодействия с конфессиональными сообществами рассказала в ходе онлайн-конференции начальник отдела "Религия и мировоззрение" МИА "Россия Сегодня" Ольга Липич.Конференция "Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистке", привлекшая внимание нескольких сотен специалистов из СМИ и вузов со всей России, состоялась на базе пресс-центра МИА "Россия Сегодня".Функции современной религиозной журналистики, согласно мнению эксперта, – далеко не только информирование о событиях и интересных фактах религиозной жизни. Не менее важно способствовать развитию межконфессионального диалога и гармонизации различных общественно-религиозных дискуссий, создавать удобное пространство для которых – также задача медиа.Работа религиозного журналиста сегодня, по словам эксперта, должна быть ориентирована на просвещение аудитории, для чего требуется как строгая объективность и понимание основ разных религиозных традиций, так и высокий уровень журналистского мастерства.Наибольший интерес у аудитории, как отметила эксперт, вызывают материалы, освещающие взаимодействие религии с другими сферами культуры и общественной жизни – наукой, искусством, политикой, социальной помощью.Также всегда большое внимание привлекают материалы, посвященные сложностям соприкосновения традиционных конфессий с технологическими реалиями современности. Работа с такими "острыми вопросами" требует особой тщательности и корректности, подчеркнула эксперт.Конференция стала вторым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта в течение года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
https://sn.ria.ru/20210326/nota-1602980406.html
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Эксперт раскрыла секреты успешной религиозной журналистики

17:32 23.04.2021 (обновлено: 17:36 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаОнлайн-конференция "Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистике"
Онлайн-конференция Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистике - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. О профессиональных рецептах при освещении религии в медиа, а также о тонкостях журналистского взаимодействия с конфессиональными сообществами рассказала в ходе онлайн-конференции начальник отдела "Религия и мировоззрение" МИА "Россия Сегодня" Ольга Липич.
Конференция "Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистке", привлекшая внимание нескольких сотен специалистов из СМИ и вузов со всей России, состоялась на базе пресс-центра МИА "Россия Сегодня".
Функции современной религиозной журналистики, согласно мнению эксперта, – далеко не только информирование о событиях и интересных фактах религиозной жизни. Не менее важно способствовать развитию межконфессионального диалога и гармонизации различных общественно-религиозных дискуссий, создавать удобное пространство для которых – также задача медиа.

"Журналист, который занимается религиозной тематикой, оказывается неким проводником, буфером между религиозными спикерами, организациями и простым светским обществом. Как мы знаем, в обществе существуют абсолютно разные взгляды на религию, в том числе есть и ее противники – и с ними мы тоже работаем", – отметила Ольга Липич.

Работа религиозного журналиста сегодня, по словам эксперта, должна быть ориентирована на просвещение аудитории, для чего требуется как строгая объективность и понимание основ разных религиозных традиций, так и высокий уровень журналистского мастерства.
Впервые в России пройдет теологический семинар для вузов и журналистов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Впервые в России пройдет теологический семинар для вузов и журналистов
Наибольший интерес у аудитории, как отметила эксперт, вызывают материалы, освещающие взаимодействие религии с другими сферами культуры и общественной жизни – наукой, искусством, политикой, социальной помощью.
Также всегда большое внимание привлекают материалы, посвященные сложностям соприкосновения традиционных конфессий с технологическими реалиями современности. Работа с такими "острыми вопросами" требует особой тщательности и корректности, подчеркнула эксперт.
Конференция стала вторым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта в течение года специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии каждый месяц будут проводить семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистике - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 13:27
Развитие религиозной и теологической тематики в современной журналистике
 
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