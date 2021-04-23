https://ria.ru/20210423/syabitova-1729597138.html

Сваха Сябитова предсказала разлучнице Макеевой печальную участь

Сваха Сябитова предсказала разлучнице Макеевой печальную участь

Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют актриса... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:41

2021-04-23T12:41

2021-04-23T12:41

москва

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют актриса Анастасия Макеева с многодетным женихом и его бывшая жена.Около года назад актриса начала встречаться с предпринимателем Романом Мальковым, который оставил в Словении жену Светлану и четверых детей и приехал в Москву по работе.В столице он познакомился с обаятельной актрисой и не смог устоять перед ее чарами. Вскоре он сделал Анастасии предложение, несмотря на то, что официально еще был женат на Светлане По мнению телеведущей, независимо от того, что происходит в этой семье, все в ней будут расплачиваться страданием. Она также уверена, что Анастасии Макеевой, которая "танком проехалась" по чужой жизни, счастья ждать не стоит.Роза Сябитова добавила, что всем участникам этого скандала советы не нужны, а начатый процесс (сейчас Роман и Светлана, которые развелись 12 апреля, делят детей и судятся по поводу алиментов) стал необратимым.

https://ria.ru/20210412/makeeva-1727907291.html

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москва, словения, развод, шоу-бизнес, знаменитости, роза сябитова, звезды, анастасия макеева