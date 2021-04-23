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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210423/syabitova-1729597138.html
Сваха Сябитова предсказала разлучнице Макеевой печальную участь
Сваха Сябитова предсказала разлучнице Макеевой печальную участь
Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют актриса... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:41
2021-04-23T12:41
москва
словения
шоубиз
развод
шоу-бизнес
знаменитости
роза сябитова
звезды
анастасия макеева
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют актриса Анастасия Макеева с многодетным женихом и его бывшая жена.Около года назад актриса начала встречаться с предпринимателем Романом Мальковым, который оставил в Словении жену Светлану и четверых детей и приехал в Москву по работе.В столице он познакомился с обаятельной актрисой и не смог устоять перед ее чарами. Вскоре он сделал Анастасии предложение, несмотря на то, что официально еще был женат на Светлане По мнению телеведущей, независимо от того, что происходит в этой семье, все в ней будут расплачиваться страданием. Она также уверена, что Анастасии Макеевой, которая "танком проехалась" по чужой жизни, счастья ждать не стоит.Роза Сябитова добавила, что всем участникам этого скандала советы не нужны, а начатый процесс (сейчас Роман и Светлана, которые развелись 12 апреля, делят детей и судятся по поводу алиментов) стал необратимым.
https://ria.ru/20210412/makeeva-1727907291.html
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москва, словения, развод, шоу-бизнес, знаменитости, роза сябитова, звезды, анастасия макеева

Сваха Сябитова предсказала разлучнице Макеевой печальную участь

12:41 23.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют актриса Анастасия Макеева с многодетным женихом и его бывшая жена.
Около года назад актриса начала встречаться с предпринимателем Романом Мальковым, который оставил в Словении жену Светлану и четверых детей и приехал в Москву по работе.
В столице он познакомился с обаятельной актрисой и не смог устоять перед ее чарами. Вскоре он сделал Анастасии предложение, несмотря на то, что официально еще был женат на Светлане
"Ну что сказать: "Люди любят скандалы, а звезды – хайп!" — написала Сябитова.
По мнению телеведущей, независимо от того, что происходит в этой семье, все в ней будут расплачиваться страданием.

"Бремя вины, нравственной и социальной, будет лежать на трех взрослых людях, которые в свои разборки втянули еще и детей!" — считает знаменитая телесваха.

Она также уверена, что Анастасии Макеевой, которая "танком проехалась" по чужой жизни, счастья ждать не стоит.

"Если мужчина был склонен к изменам в первом браке, то где гарантия, что через какое-то время он не вернется к этой привычке во втором?" — задала риторический вопрос телеведущая.

Роза Сябитова добавила, что всем участникам этого скандала советы не нужны, а начатый процесс (сейчас Роман и Светлана, которые развелись 12 апреля, делят детей и судятся по поводу алиментов) стал необратимым.

"Пока они все не разрушат, не успокоятся", — уверена телеведущая.

Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:26Шоубиз
Анастасию Макееву осудили за то, что увела мужа из многодетной семьи
 
ШоубизМоскваСловенияРазводШоу-бизнесЗнаменитостиРоза СябитовазвездыАнастасия Макеева
 
 
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