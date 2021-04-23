https://ria.ru/20210423/syabitova-1729597138.html
Сваха Сябитова предсказала разлучнице Макеевой печальную участь
Сваха Сябитова предсказала разлучнице Макеевой печальную участь
Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют актриса... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:41
2021-04-23T12:41
2021-04-23T12:41
москва
словения
шоубиз
развод
шоу-бизнес
знаменитости
роза сябитова
звезды
анастасия макеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603471514_0:44:2712:1570_1920x0_80_0_0_1acf2fb08e8df1fc0dd5cdec7d0a1a89.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют актриса Анастасия Макеева с многодетным женихом и его бывшая жена.Около года назад актриса начала встречаться с предпринимателем Романом Мальковым, который оставил в Словении жену Светлану и четверых детей и приехал в Москву по работе.В столице он познакомился с обаятельной актрисой и не смог устоять перед ее чарами. Вскоре он сделал Анастасии предложение, несмотря на то, что официально еще был женат на Светлане По мнению телеведущей, независимо от того, что происходит в этой семье, все в ней будут расплачиваться страданием. Она также уверена, что Анастасии Макеевой, которая "танком проехалась" по чужой жизни, счастья ждать не стоит.Роза Сябитова добавила, что всем участникам этого скандала советы не нужны, а начатый процесс (сейчас Роман и Светлана, которые развелись 12 апреля, делят детей и судятся по поводу алиментов) стал необратимым.
https://ria.ru/20210412/makeeva-1727907291.html
москва
словения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603471514_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_414c153b172bd8003b474377d29055fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, словения, развод, шоу-бизнес, знаменитости, роза сябитова, звезды, анастасия макеева
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказалась
в Instagram о "любовном треугольнике", в котором участвуют
актриса Анастасия Макеева с многодетным женихом и его бывшая жена.
Около года назад актриса начала встречаться с предпринимателем Романом Мальковым, который оставил в Словении жену Светлану и четверых детей и приехал в Москву по работе.
В столице он познакомился с обаятельной актрисой и не смог устоять перед ее чарами. Вскоре он сделал Анастасии предложение, несмотря на то, что официально еще был женат на Светлане
"Ну что сказать: "Люди любят скандалы, а звезды – хайп!" — написала Сябитова.
По мнению телеведущей, независимо от того, что происходит в этой семье, все в ней будут расплачиваться страданием.
"Бремя вины, нравственной и социальной, будет лежать на трех взрослых людях, которые в свои разборки втянули еще и детей!" — считает знаменитая телесваха.
Она также уверена, что Анастасии Макеевой, которая "танком проехалась" по чужой жизни, счастья ждать не стоит.
"Если мужчина был склонен к изменам в первом браке, то где гарантия, что через какое-то время он не вернется к этой привычке во втором?" — задала риторический вопрос телеведущая.
Роза Сябитова добавила, что всем участникам этого скандала советы не нужны, а начатый процесс (сейчас Роман и Светлана, которые развелись
12 апреля, делят детей и судятся по поводу алиментов) стал необратимым.
"Пока они все не разрушат, не успокоятся", — уверена телеведущая.