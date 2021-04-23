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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210423/subsidii-1729618156.html
Гоголев предложил субсидировать затраты на внутренние авиарейсы
Гоголев предложил субсидировать затраты на внутренние авиарейсы
Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев предложил субсидировать из федерального бюджета затраты на региональные авиарейсы в Якутии, включая... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:15
2021-04-23T13:56
республика саха (якутия)
петр гоголев
ангарск
якутск
экономика
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев предложил субсидировать из федерального бюджета затраты на региональные авиарейсы в Якутии, включая стоимость доставки авиатоплива и ставку на аэропортовое обслуживание, сообщает пресс-служба республиканского парламента.Гоголев принял участие в совещании в Совете Федерации по вопросам развития авиаперевозок как инструмента повышения транспортной доступности регионов.В настоящее время межмуниципальные маршруты не субсидируются за счет федерального бюджета. Правительство Якутии реализует программы субсидирования авиаперевозок по социально значимым маршрутам, при этом объем льготных перевозок составляет 10%. Глава Ил Тумэн предложил рассмотреть вопрос снижения затрат, которые влияют на цену авиабилета.При этом, отметил он, в структуре тарифов доля затрат на авиатопливо составляет 28-39%. "Так, стоимость тонны авиакеросина в аэропорту Оленек составляет 99460 рублей, а в Ангарске закупается за 40295 рублей. Указанная разница в цене обусловлена необходимостью досрочного завоза авиатоплива и известной сложной логистикой доставки грузов в районы Крайнего Севера. Продолжительность доставки до места назначения составляет 1,5 года", - сказал Гоголев.По его мнению, субсидирование транспортных расходов по доставке авиакеросина до аэропортов назначения может снизить стоимость авиабилета до 5%.Гоголев добавил, что объем федеральных субсидий, получаемых ФКП "Аэропорты Севера", в 2021 году снижен на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. "Соответственно, ФКП "Аэропорты Севера" закрывает недостающий объем средств за счет увеличения собственных доходов, в том числе, аэропортовых сборов. Ставки предприятия являются одним из самых высоких в России", - сказал он.Как считает глава Ил Тумэн, решение вопроса об увеличении субсидии для ФКП "Аэропорты Севера", "обнуление" ставок на аэропортовое обслуживание может снизить стоимость авиабилетов на 15%.
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петр гоголев, ангарск, якутск, экономика

Гоголев предложил субсидировать затраты на внутренние авиарейсы

13:15 23.04.2021 (обновлено: 13:56 23.04.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Ил ТумэнаПредседатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев
Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Ил Тумэна
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев предложил субсидировать из федерального бюджета затраты на региональные авиарейсы в Якутии, включая стоимость доставки авиатоплива и ставку на аэропортовое обслуживание, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Гоголев принял участие в совещании в Совете Федерации по вопросам развития авиаперевозок как инструмента повышения транспортной доступности регионов.
В настоящее время межмуниципальные маршруты не субсидируются за счет федерального бюджета. Правительство Якутии реализует программы субсидирования авиаперевозок по социально значимым маршрутам, при этом объем льготных перевозок составляет 10%. Глава Ил Тумэн предложил рассмотреть вопрос снижения затрат, которые влияют на цену авиабилета.
"Если взять экономически обоснованный тариф маршруту Якутск – Батагай, авиабилет стоит 21201 рублей, Якутск – Саскылах – 34 702 рублей. Это очень высокая стоимость авиабилета. Фактически она соотносится со стоимостью билета Якутск-Москва", - пояснил он.
При этом, отметил он, в структуре тарифов доля затрат на авиатопливо составляет 28-39%. "Так, стоимость тонны авиакеросина в аэропорту Оленек составляет 99460 рублей, а в Ангарске закупается за 40295 рублей. Указанная разница в цене обусловлена необходимостью досрочного завоза авиатоплива и известной сложной логистикой доставки грузов в районы Крайнего Севера. Продолжительность доставки до места назначения составляет 1,5 года", - сказал Гоголев.
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По его мнению, субсидирование транспортных расходов по доставке авиакеросина до аэропортов назначения может снизить стоимость авиабилета до 5%.
Гоголев добавил, что объем федеральных субсидий, получаемых ФКП "Аэропорты Севера", в 2021 году снижен на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. "Соответственно, ФКП "Аэропорты Севера" закрывает недостающий объем средств за счет увеличения собственных доходов, в том числе, аэропортовых сборов. Ставки предприятия являются одним из самых высоких в России", - сказал он.
Как считает глава Ил Тумэн, решение вопроса об увеличении субсидии для ФКП "Аэропорты Севера", "обнуление" ставок на аэропортовое обслуживание может снизить стоимость авиабилетов на 15%.
 
Республика Саха (Якутия)Петр ГоголевАнгарскЯкутскЭкономика
 
 
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