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В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Светлана Бессараб внесла в ГД законопроект о праве на социальную стипендию для одиноких беременных женщин-студенток и РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:35
2021-04-23T11:35
2021-04-23T11:36
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светлана бессараб
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Светлана Бессараб внесла в ГД законопроект о праве на социальную стипендию для одиноких беременных женщин-студенток и одиноких матерей-студенток с детьми до 3 лет, при этом предлагается установить эту стипендию в размере не ниже прожиточного минимума по РФ, документ размещен в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в закон "Об образовании в Российской Федерации".Автор проекта отмечает, что по закону государственная социальная стипендия назначается "студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, и другим студентам, имеющим льготные категории".В настоящее время размер государственной социальной стипендии составляет 809 рублей для студентов, обучающихся по программа среднего профессионального образования, и 2 227 рублей для студентов, обучающихся по программа высшего профессионального образования. Эти суммы, по мнению автора проекта, "не могут обеспечить жизнедеятельность одинокого человека". При этом по закону о прожиточном минимуме в РФ "минимальной суммой доходов гражданина, необходимой для обеспечения жизнедеятельности, является прожиточный минимум".Автор проект предлагает установить право на государственную социальную стипендию одиноким беременным студенткам и одиноким матерям-студенткам, воспитывающим ребёнка до достижения им возраста трёх лет, но "не более срока обучения, в случае если они не получают государственную социальную помощь".Как уточнятся в финансово-экономическом обосновании к проекту, внесение этих изменений потребует "десятикратного увеличения ассигнований федерального бюджета, направленных на выплату государственной социальной стипендии" льготным категориям.
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россия, светлана бессараб, госдума рф, единая россия, общество
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости.
Депутат Госдумы
от фракции "Единая Россия
" Светлана Бессараб
внесла в ГД законопроект о праве на социальную стипендию для одиноких беременных женщин-студенток и одиноких матерей-студенток с детьми до 3 лет, при этом предлагается установить эту стипендию в размере не ниже прожиточного минимума по РФ
, документ размещен в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в закон "Об образовании в Российской Федерации".
Автор проекта отмечает, что по закону государственная социальная стипендия назначается "студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, и другим студентам, имеющим льготные категории".
В настоящее время размер государственной социальной стипендии составляет 809 рублей для студентов, обучающихся по программа среднего профессионального образования, и 2 227 рублей для студентов, обучающихся по программа высшего профессионального образования. Эти суммы, по мнению автора проекта, "не могут обеспечить жизнедеятельность одинокого человека". При этом по закону о прожиточном минимуме в РФ "минимальной суммой доходов гражданина, необходимой для обеспечения жизнедеятельности, является прожиточный минимум".
Автор проект предлагает установить право на государственную социальную стипендию одиноким беременным студенткам и одиноким матерям-студенткам, воспитывающим ребёнка до достижения им возраста трёх лет, но "не более срока обучения, в случае если они не получают государственную социальную помощь".
"Кроме этого, для обеспечения жизнедеятельности одиноких обучающихся граждан, получающих указанную стипендию, предлагается установить её в размере не ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения", - отмечается в пояснительной записке.
Как уточнятся в финансово-экономическом обосновании к проекту, внесение этих изменений потребует "десятикратного увеличения ассигнований федерального бюджета, направленных на выплату государственной социальной стипендии" льготным категориям.