https://ria.ru/20210423/stavka-1729656052.html

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Промедление с повышением ключевой ставки Банка России могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем, заявила на пресс-конференции глава ЦБ... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:25

2021-04-23T15:25

2021-04-23T15:25

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Промедление с повышением ключевой ставки Банка России могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку - сразу на 6,5 процентного пункта."Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше. При этом поступательный рост экономики продолжится. Но промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем. Возможно, даже потребовало бы проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявила глава регулятора.

https://ria.ru/20210423/traektoriya-1729629491.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика