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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Промедление с повышением ключевой ставки Банка России могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем, заявила на пресс-конференции глава ЦБ... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:25
2021-04-23T15:25
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Промедление с повышением ключевой ставки Банка России могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку - сразу на 6,5 процентного пункта."Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше. При этом поступательный рост экономики продолжится. Но промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем. Возможно, даже потребовало бы проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявила глава регулятора.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

15:25 23.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Промедление с повышением ключевой ставки Банка России могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку - сразу на 6,5 процентного пункта.
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"Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше. При этом поступательный рост экономики продолжится. Но промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем. Возможно, даже потребовало бы проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявила глава регулятора.
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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