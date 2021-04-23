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https://ria.ru/20210423/stavka-1729622807.html
ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,5 процента
ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,5 процента
Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — до пяти процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:32
2021-04-23T17:39
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — до пяти процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора.В прошлый раз — 19 марта — Центробанк увеличил ее с 4,25 процента до 4,5 процента.Такое решение призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также оно может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам."Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", — отмечается в сообщении.При этом впервые с 2014 года ставка растет сразу на полпроцента.ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2 процента.По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, увеличивать ставку необходимо было именно сейчас."Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше. При этом поступательный рост экономики продолжится. Но промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем. Возможно, даже потребовало бы проведения жесткой денежно-кредитной политики", — подчеркнула она.В прошлом году для преодоления последствий пандемии COVID-19 для экономики регулятор впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставку довели до исторического минимума в 4,25 процента годовых. Но осенью инфляция стала разгоняться и цикл смягчений поставили на паузу.Ситуация обострилась, и правительству пришлось заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, а также ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник.Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул необходимость обеспечить макроэкономическую устойчивость и удерживать инфляцию около цели в четыре процента. При этом он подчеркнул, что власти должны использовать исключительно рыночные механизмы, а не устанавливать цены директивно.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
https://ria.ru/20210319/ekonomika-1601998375.html
https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html
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эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,5 процента

13:32 23.04.2021 (обновлено: 17:39 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — до пяти процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
В прошлый раз — 19 марта — Центробанк увеличил ее с 4,25 процента до 4,5 процента.
Такое решение призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также оно может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
"Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска", — отмечается в сообщении.
При этом впервые с 2014 года ставка растет сразу на полпроцента.
ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2 процента.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:23
Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, увеличивать ставку необходимо было именно сейчас.
"Инфляционные процессы требуют более раннего возвращения к нейтральной политике, чем предполагалось раньше. При этом поступательный рост экономики продолжится. Но промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем. Возможно, даже потребовало бы проведения жесткой денежно-кредитной политики", — подчеркнула она.
В прошлом году для преодоления последствий пандемии COVID-19 для экономики регулятор впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставку довели до исторического минимума в 4,25 процента годовых. Но осенью инфляция стала разгоняться и цикл смягчений поставили на паузу.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
15:41
Набиуллина рассказала, как курс рубля влияет на инфляцию
Ситуация обострилась, и правительству пришлось заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, а также ввести зерновой демпфер и повысить экспортные пошлины на подсолнечник.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул необходимость обеспечить макроэкономическую устойчивость и удерживать инфляцию около цели в четыре процента. При этом он подчеркнул, что власти должны использовать исключительно рыночные механизмы, а не устанавливать цены директивно.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:58Сказано в эфире
Эксперт: не все проценты по кредитам повысят из-за роста ключевой ставки
 
Эльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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