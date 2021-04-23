Российскую национальную станцию развернут на орбите к 2035 году
14:16 23.04.2021 (обновлено: 14:28 23.04.2021)
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 23 апр - РИА Новости. Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
Ранее первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказывал, что станция будет собрана в два этапа.
"С 2030 по 2035 годы будет второй этап", - сказал он.
Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Базовым модулем для неё станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально строился для МКС, но так и не дождался запуска. Как рассказывал гендиректор" Роскомоса" Дмитрий Рогозин, его переработают, сделают "более самостоятельным" в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.
Соловьёв рассказывал, что на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей – базового, аналогичного ему НЭМ, узлового и шлюзового. На втором этапе к ним должны добавиться целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов.
Как рассказывал Рогозин, научное оборудование разместят не внутри, а снаружи станции, а обслуживать его будут роботы под управлением космонавтов. Кроме того, в 2030 году планируется отправка на орбиту ядерного буксира, который сможет использоваться для полетов на Луну.