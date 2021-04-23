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Российскую национальную станцию развернут на орбите к 2035 году
Российскую национальную станцию развернут на орбите к 2035 году
Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:16
2021-04-23T14:28
россия
александр блошенко
роскомос
луна
дмитрий рогозин
космос - риа наука
роскосмос
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 23 апр - РИА Новости. Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.Ранее первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказывал, что станция будет собрана в два этапа."С 2030 по 2035 годы будет второй этап", - сказал он.Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Базовым модулем для неё станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально строился для МКС, но так и не дождался запуска. Как рассказывал гендиректор" Роскомоса" Дмитрий Рогозин, его переработают, сделают "более самостоятельным" в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.Соловьёв рассказывал, что на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей – базового, аналогичного ему НЭМ, узлового и шлюзового. На втором этапе к ним должны добавиться целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов.Как рассказывал Рогозин, научное оборудование разместят не внутри, а снаружи станции, а обслуживать его будут роботы под управлением космонавтов. Кроме того, в 2030 году планируется отправка на орбиту ядерного буксира, который сможет использоваться для полетов на Луну.
https://ria.ru/20210423/mks-1729598500.html
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россия, александр блошенко, роскомос, луна, дмитрий рогозин, космос - риа наука, роскосмос

Российскую национальную станцию развернут на орбите к 2035 году

14:16 23.04.2021 (обновлено: 14:28 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 23 апр - РИА Новости. Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
Ранее первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказывал, что станция будет собрана в два этапа.
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"С 2030 по 2035 годы будет второй этап", - сказал он.
Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции и строить свою национальную орбитальную станцию. Базовым модулем для неё станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально строился для МКС, но так и не дождался запуска. Как рассказывал гендиректор" Роскомоса" Дмитрий Рогозин, его переработают, сделают "более самостоятельным" в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.
Соловьёв рассказывал, что на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей – базового, аналогичного ему НЭМ, узлового и шлюзового. На втором этапе к ним должны добавиться целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов.
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Как рассказывал Рогозин, научное оборудование разместят не внутри, а снаружи станции, а обслуживать его будут роботы под управлением космонавтов. Кроме того, в 2030 году планируется отправка на орбиту ядерного буксира, который сможет использоваться для полетов на Луну.
 
РоссияАлександр БлошенкоРоскомосЛунаДмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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