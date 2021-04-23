Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:31 23.04.2021 (обновлено: 11:42 23.04.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники первомайского шествия сторонников КПРФ в День международной солидарности трудящихся
Собеседник издания заявил о персональной ответственности Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора и привел в качестве аргумента его встречу с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП. Тогда первый президент Украины заявил советскому лидеру, что ни в коем случае не подпишет соглашение.
"То есть к тому моменту сговор между (Борисом. — Прим. ред.) Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", — считает Мироненко.
По мнению политика, именно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств предопределило его провал.
"Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. <…> Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?" — заявил соратник Горбачева.
Мироненко уверен, что новому союзному договору удалось бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава некоторых советских республик.