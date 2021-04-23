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Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза, пишет "Лента.ру". РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T02:31
2021-04-23T11:42
в мире
виктор мироненко
леонид кравчук
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
михаил горбачев
ссср
украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза, пишет "Лента.ру".Собеседник издания заявил о персональной ответственности Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора и привел в качестве аргумента его встречу с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП. Тогда первый президент Украины заявил советскому лидеру, что ни в коем случае не подпишет соглашение.По мнению политика, именно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств предопределило его провал."Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. &lt;…&gt; Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?" — заявил соратник Горбачева.Мироненко уверен, что новому союзному договору удалось бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава некоторых советских республик.
https://ria.ru/20210309/sssr-1600397404.html
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в мире, виктор мироненко, леонид кравчук, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, михаил горбачев, ссср, украина

Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР

02:31 23.04.2021 (обновлено: 11:42 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники первомайского шествия сторонников КПРФ в День международной солидарности трудящихся
Участники первомайского шествия сторонников КПРФ в День международной солидарности трудящихся - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза, пишет "Лента.ру".
Собеседник издания заявил о персональной ответственности Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора и привел в качестве аргумента его встречу с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП. Тогда первый президент Украины заявил советскому лидеру, что ни в коем случае не подпишет соглашение.
"То есть к тому моменту сговор между (Борисом. — Прим. ред.) Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", — считает Мироненко.
По мнению политика, именно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств предопределило его провал.
"Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. <…> Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?" — заявил соратник Горбачева.
Мироненко уверен, что новому союзному договору удалось бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава некоторых советских республик.
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В миреВиктор МироненкоЛеонид КравчукГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРМихаил ГорбачевСССРУкраина
 
 
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