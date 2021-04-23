https://ria.ru/20210423/sssr-1729563327.html

Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР

Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза, пишет "Лента.ру". РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T02:31

2021-04-23T02:31

2021-04-23T11:42

в мире

виктор мироненко

леонид кравчук

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

михаил горбачев

ссср

украина

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза, пишет "Лента.ру".Собеседник издания заявил о персональной ответственности Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора и привел в качестве аргумента его встречу с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП. Тогда первый президент Украины заявил советскому лидеру, что ни в коем случае не подпишет соглашение.По мнению политика, именно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств предопределило его провал."Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. <…> Однако в тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?" — заявил соратник Горбачева.Мироненко уверен, что новому союзному договору удалось бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава некоторых советских республик.

https://ria.ru/20210309/sssr-1600397404.html

ссср

украина

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в мире, виктор мироненко, леонид кравчук, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, михаил горбачев, ссср, украина