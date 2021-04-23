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Заявления США не совпадают с их конкретными делами, заявил Песков

Заявления США не совпадают с их конкретными делами, заявил Песков

Декларации со стороны США о готовности вести диалог не совпадают с их конкретными делами, которые вредят двусторонним отношениям, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:44

2021-04-23T12:44

2021-04-23T12:44

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Декларации со стороны США о готовности вести диалог не совпадают с их конкретными делами, которые вредят двусторонним отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но, к сожалению, вот эти декларации со стороны американцев, они не совпадают с конкретными делами. А конкретные дела - они как раз и вредят двусторонним отношениям", - сказал представитель Кремля журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/medvedev-1729577320.html

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2021

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россия, дмитрий песков, сша, в мире