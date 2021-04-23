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В Кремле назвали условие налаживания отношений с США

В Кремле назвали условие налаживания отношений с США

Для налаживания отношений с США необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:35

2021-04-23T12:35

2021-04-23T12:47

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для налаживания отношений с США необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости заявил, что отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, и указал на важность диалога и готовности идти на компромиссы."Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании отношений и в восстановлении отношений с США", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, кто, по мнению главы российского государства, должен сделать первый шаг на этом пути и каким он мог бы быть."Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям... Москва не была инициатором ухудшения этих отношений и доведения отношений до того состояния, в котором они находятся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сделала ли со своей стороны Москва все необходимое для того, чтобы перейти к диалогу.

https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html

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россия, дмитрий песков, сша, в мире