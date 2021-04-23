https://ria.ru/20210423/ssha-1729608725.html
В Кремле назвали условие налаживания отношений с США
В Кремле назвали условие налаживания отношений с США
Для налаживания отношений с США необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:35
2021-04-23T12:35
2021-04-23T12:47
россия
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_10e3ddb8d515ce9c2c691bc4ec35b95e.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для налаживания отношений с США необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости заявил, что отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, и указал на важность диалога и готовности идти на компромиссы."Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании отношений и в восстановлении отношений с США", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, кто, по мнению главы российского государства, должен сделать первый шаг на этом пути и каким он мог бы быть."Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям... Москва не была инициатором ухудшения этих отношений и доведения отношений до того состояния, в котором они находятся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сделала ли со своей стороны Москва все необходимое для того, чтобы перейти к диалогу.
https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_601:0:3332:2048_1920x0_80_0_0_1b2d7f07a9020676e1dde1a69e0d19f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, сша, в мире
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Для налаживания отношений с США
необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в статье для РИА Новости заявил, что отношения России
и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, и указал на важность диалога и готовности идти на компромиссы.
"Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании отношений и в восстановлении отношений с США", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, кто, по мнению главы российского государства, должен сделать первый шаг на этом пути и каким он мог бы быть.
"Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям... Москва не была инициатором ухудшения этих отношений и доведения отношений до того состояния, в котором они находятся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сделала ли со своей стороны Москва все необходимое для того, чтобы перейти к диалогу.