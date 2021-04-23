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В Кремле назвали условие налаживания отношений с США
В Кремле назвали условие налаживания отношений с США
Для налаживания отношений с США необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:35
2021-04-23T12:47
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для налаживания отношений с США необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости заявил, что отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, и указал на важность диалога и готовности идти на компромиссы."Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании отношений и в восстановлении отношений с США", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, кто, по мнению главы российского государства, должен сделать первый шаг на этом пути и каким он мог бы быть."Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям... Москва не была инициатором ухудшения этих отношений и доведения отношений до того состояния, в котором они находятся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сделала ли со своей стороны Москва все необходимое для того, чтобы перейти к диалогу.
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россия, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле назвали условие налаживания отношений с США

12:35 23.04.2021 (обновлено: 12:47 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Для налаживания отношений с США необходима обоюдная политическая воля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости заявил, что отношения России и США за последние годы по сути вернулись в эпоху холодной войны, и указал на важность диалога и готовности идти на компромиссы.
"Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю, он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании отношений и в восстановлении отношений с США", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, кто, по мнению главы российского государства, должен сделать первый шаг на этом пути и каким он мог бы быть.
"Москва не делала ничего, что может навредить нашим отношениям... Москва не была инициатором ухудшения этих отношений и доведения отношений до того состояния, в котором они находятся", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сделала ли со своей стороны Москва все необходимое для того, чтобы перейти к диалогу.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 08:00
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