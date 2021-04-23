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Медведев рассказал, почему США не могут признать потенциал России
Медведев рассказал, почему США не могут признать потенциал России
Новая администрация США не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T08:36
2021-04-23T09:16
россия
дмитрий медведев
нато
сша
безопасность
политика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая администрация США не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними, например, Китай или Россия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться."Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков - стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез", - считает он.США, "прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога", заявил Медведев.Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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россия, дмитрий медведев, нато, сша, безопасность, политика

Медведев рассказал, почему США не могут признать потенциал России

08:36 23.04.2021 (обновлено: 09:16 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая администрация США не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними, например, Китай или Россия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.
"Новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия", - говорится в статье.
Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться.
"Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков - стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез", - считает он.
США, "прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога", заявил Медведев.
Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:50
МИД: США замалчивают планы по развертыванию новых ядерных вооружений
 
РоссияДмитрий МедведевНАТОСШАБезопасностьПолитика
 
 
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