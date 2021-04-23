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Медведев рассказал, почему США не могут признать потенциал России

Медведев рассказал, почему США не могут признать потенциал России

Новая администрация США не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:36

2021-04-23T08:36

2021-04-23T09:16

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дмитрий медведев

нато

сша

безопасность

политика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая администрация США не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними, например, Китай или Россия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться."Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков - стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез", - считает он.США, "прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога", заявил Медведев.Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210421/vooruzheniya-1729354534.html

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россия, дмитрий медведев, нато, сша, безопасность, политика