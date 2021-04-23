https://ria.ru/20210423/sputnik-1729723202.html

Мексика планирует разливать и упаковывать "Спутник V"

Мексика планирует разливать и упаковывать "Спутник V"

Мексиканская компания Birmex совместно с российским Фондом прямых инвестиций РФПИ работают над организацией розлива и упаковки российской вакцины против... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T22:47

2021-04-23T22:47

2021-04-23T22:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

марсело луис эбрард

россия

российский фонд прямых инвестиций

мексика

в мире

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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Мексиканская компания Birmex совместно с российским Фондом прямых инвестиций РФПИ работают над организацией розлива и упаковки российской вакцины против коронавируса в Мексике, сообщил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард."Сегодня Birmex работает совместно с российскими институтами над тем, чтобы в Мексике можно было производить розлив и упаковку вакцины", - заявил министр.По словам Марсело Эбрарда, Мексика установила тесные отношения с РФПИ и российскими институтами, чтобы организовать поставки в страну вакцины "Спутник V", однако сотрудничество выходит за рамки поставок."Сейчас проходит процесс реорганизации компании Birmex, она возвращается к своей функции разработки и производства вакцин. Россия играет в этом процессе важную роль через участие РФПИ и научных организаций", - добавил министр.По мнению чиновника, сотрудничество с Россией в области здравоохранения необходимо будет продолжить и расширить в ближайшие годы."Эти новые обстоятельства вошли в нашу жизнь надолго, так что наше обязательство - обеспечить возможности для научного и технологического развития, необходимого для защиты своего населения. Мы очень заинтересованы в совместной работе и надеемся использовать эту возможность", - заявил Эбрард.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 24-28 апреля совершит рабочий визит в Россию, с российским коллегой Сергеем Лавровым он намерен обсудить укрепление отношений между странами, работу на многосторонних площадках и борьбу с COVID-19.

https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729405025.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, россия, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире