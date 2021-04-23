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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/sputnik-1729723202.html
Мексика планирует разливать и упаковывать "Спутник V"
Мексика планирует разливать и упаковывать "Спутник V"
Мексиканская компания Birmex совместно с российским Фондом прямых инвестиций РФПИ работают над организацией розлива и упаковки российской вакцины против... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T22:47
2021-04-23T22:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
марсело луис эбрард
россия
российский фонд прямых инвестиций
мексика
в мире
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Мексиканская компания Birmex совместно с российским Фондом прямых инвестиций РФПИ работают над организацией розлива и упаковки российской вакцины против коронавируса в Мексике, сообщил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард."Сегодня Birmex работает совместно с российскими институтами над тем, чтобы в Мексике можно было производить розлив и упаковку вакцины", - заявил министр.По словам Марсело Эбрарда, Мексика установила тесные отношения с РФПИ и российскими институтами, чтобы организовать поставки в страну вакцины "Спутник V", однако сотрудничество выходит за рамки поставок."Сейчас проходит процесс реорганизации компании Birmex, она возвращается к своей функции разработки и производства вакцин. Россия играет в этом процессе важную роль через участие РФПИ и научных организаций", - добавил министр.По мнению чиновника, сотрудничество с Россией в области здравоохранения необходимо будет продолжить и расширить в ближайшие годы."Эти новые обстоятельства вошли в нашу жизнь надолго, так что наше обязательство - обеспечить возможности для научного и технологического развития, необходимого для защиты своего населения. Мы очень заинтересованы в совместной работе и надеемся использовать эту возможность", - заявил Эбрард.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 24-28 апреля совершит рабочий визит в Россию, с российским коллегой Сергеем Лавровым он намерен обсудить укрепление отношений между странами, работу на многосторонних площадках и борьбу с COVID-19.
https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729405025.html
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вакцина "спутник v", марсело луис эбрард, россия, российский фонд прямых инвестиций, мексика, в мире

Мексика планирует разливать и упаковывать "Спутник V"

22:47 23.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Мексиканская компания Birmex совместно с российским Фондом прямых инвестиций РФПИ работают над организацией розлива и упаковки российской вакцины против коронавируса в Мексике, сообщил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
"Сегодня Birmex работает совместно с российскими институтами над тем, чтобы в Мексике можно было производить розлив и упаковку вакцины", - заявил министр.
По словам Марсело Эбрарда, Мексика установила тесные отношения с РФПИ и российскими институтами, чтобы организовать поставки в страну вакцины "Спутник V", однако сотрудничество выходит за рамки поставок.
"Сейчас проходит процесс реорганизации компании Birmex, она возвращается к своей функции разработки и производства вакцин. Россия играет в этом процессе важную роль через участие РФПИ и научных организаций", - добавил министр.
По мнению чиновника, сотрудничество с Россией в области здравоохранения необходимо будет продолжить и расширить в ближайшие годы.
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"Эти новые обстоятельства вошли в нашу жизнь надолго, так что наше обязательство - обеспечить возможности для научного и технологического развития, необходимого для защиты своего населения. Мы очень заинтересованы в совместной работе и надеемся использовать эту возможность", - заявил Эбрард.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 24-28 апреля совершит рабочий визит в Россию, с российским коллегой Сергеем Лавровым он намерен обсудить укрепление отношений между странами, работу на многосторонних площадках и борьбу с COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Марсело Луис ЭбрардРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМексикаВ мире
 
 
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