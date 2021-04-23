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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/sputnik-1729721411.html
Словакия готова опубликовать договор о "Спутнике V" без согласия России
Словакия готова опубликовать договор о "Спутнике V" без согласия России
Минздрав Словакии опубликует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия России на это, заявил в... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-23T22:14
2021-04-24T01:05
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
зузана чапутова
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
словакия
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Минздрав Словакии опубликует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия России на это, заявил в пятницу журналистам глава ведомства Владимир Ленгварский. Ранее РФПИ попросил Словакию вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию "Спутника V" в связи с многочисленными нарушениями контракта."Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной", - заявил Ленгварский, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.По словам министра, заявление российской стороны он намерен ждать "максимально несколько дней".Закупка в России 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" по инициативе тогдашнего премьера Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования в стране "Спутника V" без одобрения европейского регулятора. Разногласия в коалиции привели к отставке премьера и главы минздрава. Лидер страны утвердила 1 апреля реорганизованный состав кабмина во главе с премьером Эдуардом Хегером, минздрав возглавил Ленгварский.Содержание соглашения о закупке Словакией "Спутника V" до сих пор для общественности остается неизвестным. О необходимости его публикации неоднократно заявляла президент страны и другие ведущие политики. По словам главы минюста Марии Коликовой, публикация текста соглашения о закупке "Спутника V" является обязательным предварительным условием для его возможного последующего использования в республике.В настоящее время в одной из сертифицированных лабораторий Венгрии проходит экспертиза 46 ампул "Спутника V", присланных из Словакии, где отсутствуют подобные лаборатории.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210415/sputnik-1728453987.html
https://ria.ru/20210409/slovakiya-1727520186.html
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, словакия, венгрия, в мире

Словакия готова опубликовать договор о "Спутнике V" без согласия России

22:14 23.04.2021 (обновлено: 01:05 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Минздрав Словакии опубликует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия России на это, заявил в пятницу журналистам глава ведомства Владимир Ленгварский. Ранее РФПИ попросил Словакию вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию "Спутника V" в связи с многочисленными нарушениями контракта.
"Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной", - заявил Ленгварский, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
15 апреля, 17:44Распространение коронавируса
В Словакии назвали условие применения "Спутника V"
По словам министра, заявление российской стороны он намерен ждать "максимально несколько дней".
Закупка в России 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" по инициативе тогдашнего премьера Игоря Матовича и главы минздрава Марека Крайчи вызвала скандал в рядах правящей коалиции, поскольку в известность об этом премьером не были поставлены ни коллеги по правительству, ни президент республики Зузана Чапутова, которые возражали против использования в стране "Спутника V" без одобрения европейского регулятора. Разногласия в коалиции привели к отставке премьера и главы минздрава. Лидер страны утвердила 1 апреля реорганизованный состав кабмина во главе с премьером Эдуардом Хегером, минздрав возглавил Ленгварский.
Содержание соглашения о закупке Словакией "Спутника V" до сих пор для общественности остается неизвестным. О необходимости его публикации неоднократно заявляла президент страны и другие ведущие политики. По словам главы минюста Марии Коликовой, публикация текста соглашения о закупке "Спутника V" является обязательным предварительным условием для его возможного последующего использования в республике.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:05Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии
В настоящее время в одной из сертифицированных лабораторий Венгрии проходит экспертиза 46 ампул "Спутника V", присланных из Словакии, где отсутствуют подобные лаборатории.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗузана ЧапутоваРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetСловакияВенгрияВ мире
 
 
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