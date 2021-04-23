https://ria.ru/20210423/soglasheniya-1729664342.html

Эксперты: нужно качественно просчитать эффект от союзных программ

Эксперты: нужно качественно просчитать эффект от союзных программ

Продвижение по дорожным картам интеграции России и Белоруссии можно ожидать к возможному визиту президента РФ Владимира Путина в Брест по случаю 80-й годовщины... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:10

2021-04-23T16:10

2021-04-23T16:10

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

александр лукашенко

владимир семашко

владимир путин

москва

белоруссия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Продвижение по дорожным картам интеграции России и Белоруссии можно ожидать к возможному визиту президента РФ Владимира Путина в Брест по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, но спешить с подписанием соглашений по союзным программам не стоит, поскольку важно, чтобы стороны провели по ним качественные расчеты, считают эксперты.Накануне прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин заявил, что в ходе работы над так называемыми дорожными картами в предыдущие два года проведена ревизия достижений и проблем, которые есть в союзном строительстве. "Затем премьеры двух стран зафиксировали итоги этой работы над дорожными картами. Очень важно, что очевидно, что между (премьер-министром Белоруссии Романом) Головченко и (премьер-министром РФ Михаилом) Мишустиным установилось взаимопонимание, очень товарищеские деловые отношения, и это залог успеха продвижения дальнейшей интеграции", - сказал он в ходе видеомоста Москва-Минск "Союзные тренды 2021: направления интеграции России и Беларуси" в МИА "Россия сегодня" .По мнению заведующего сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономика РАН Артема Пылина, "ценность самой встречи (Путина и Лукашенко) состоит в том, что она состоялась". "Действительно, президенты встречаются, они обсуждают текущие вопросы, проходят встречи на уровне правительств, работают экспертные комиссии", - отметил политолог.Спешить не надоПылин напомнил, что инициатива, связанная с дорожными картами, или, как их сейчас называют, союзными программами, возникла в конце 2018 года. Так, обратил внимание аналитик, Европейский союз, к примеру, вел подобные соглашения десятилетия. "И мы видим, какие сейчас на уровне Европейской комиссии сложности возникают в связи с необходимостью антикризисных мер, как долго обсуждают те или иные моменты", - отметил он.Пылин не видит ничего необычного в том, что переговоры по дорожным картам продолжаются три года. "Наоборот, хорошо, что стороны обсуждают, эксперты работают. Мы, конечно, с нетерпением ждем подписания этих соглашений, которые должны дать мощный эффект для экономик двух стран", - подчеркнул он.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Программа пока не принята.В марте текущего года посол Белоруссии в России Владимир Семашко в одном из интервью заявил, что стороны активно работают над дорожными картами. По словам Семашко, три дорожные карты - одна по унификации налогового законодательства и две по таможенному регулированию - слились в одну, и их осталось в общей сложности 28. Как уточнил дипломат, к подписанию готова 21 карта. Он также предположил, что Минск и Москва полностью завершат работу в этом направлении через "месяц-два".

https://ria.ru/20210419/pamyat-1728977401.html

https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599598912.html

россия

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир семашко, владимир путин, москва, белоруссия