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Глава МИД Германии обвинил Асада в государственном терроризме
Глава МИД Германии обвинил Асада в государственном терроризме
В Сирии наблюдается государственный терроризм и постоянное нарушение прав человека, поэтому Запад не готов вступить в контакт с властями президента Башара... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T23:09
2021-04-23T23:09
хайко маас
мид германии
башар асад
сирия
в мире
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. В Сирии наблюдается государственный терроризм и постоянное нарушение прав человека, поэтому Запад не готов вступить в контакт с властями президента Башара Асада, заявил на конференции "EuropaCamp 2021" в панели, посвященной итогам "арабской весны", глава МИД ФРГ Хайко Маас."То, что в Сирии мы имеем дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека - мы видели это очень часто. Тот, кто травит собственное население химикалиями и газом, по всем критериям международного права совершил преступление. И это причина, по которой мы не готовы вообще вступать в контакт с этим режимом. Это российское предложение, нам говорят: вы должны вести переговоры с Асадом, вы должны наладить там дипломатический контакт, - и к этому мы не готовы", - сказал министр."До тех пор, пока эта война продолжается, я не вижу никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну", - добавил он.
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хайко маас, мид германии, башар асад, сирия, в мире

Глава МИД Германии обвинил Асада в государственном терроризме

23:09 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. В Сирии наблюдается государственный терроризм и постоянное нарушение прав человека, поэтому Запад не готов вступить в контакт с властями президента Башара Асада, заявил на конференции "EuropaCamp 2021" в панели, посвященной итогам "арабской весны", глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"То, что в Сирии мы имеем дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека - мы видели это очень часто. Тот, кто травит собственное население химикалиями и газом, по всем критериям международного права совершил преступление. И это причина, по которой мы не готовы вообще вступать в контакт с этим режимом. Это российское предложение, нам говорят: вы должны вести переговоры с Асадом, вы должны наладить там дипломатический контакт, - и к этому мы не готовы", - сказал министр.
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"До тех пор, пока эта война продолжается, я не вижу никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну", - добавил он.
 
Хайко МаасМИД ГерманииБашар АсадСирияВ мире
 
 
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