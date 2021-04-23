https://ria.ru/20210423/siriya-1729724170.html

Глава МИД Германии обвинил Асада в государственном терроризме

Глава МИД Германии обвинил Асада в государственном терроризме

В Сирии наблюдается государственный терроризм и постоянное нарушение прав человека, поэтому Запад не готов вступить в контакт с властями президента Башара... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T23:09

2021-04-23T23:09

2021-04-23T23:09

хайко маас

мид германии

башар асад

сирия

в мире

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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. В Сирии наблюдается государственный терроризм и постоянное нарушение прав человека, поэтому Запад не готов вступить в контакт с властями президента Башара Асада, заявил на конференции "EuropaCamp 2021" в панели, посвященной итогам "арабской весны", глава МИД ФРГ Хайко Маас."То, что в Сирии мы имеем дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека - мы видели это очень часто. Тот, кто травит собственное население химикалиями и газом, по всем критериям международного права совершил преступление. И это причина, по которой мы не готовы вообще вступать в контакт с этим режимом. Это российское предложение, нам говорят: вы должны вести переговоры с Асадом, вы должны наладить там дипломатический контакт, - и к этому мы не готовы", - сказал министр."До тех пор, пока эта война продолжается, я не вижу никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну", - добавил он.

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

сирия

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хайко маас, мид германии, башар асад, сирия, в мире