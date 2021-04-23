https://ria.ru/20210423/sindrom-1729710408.html

Врач рассказала, как отличить опасный синдром от усталости

Врач рассказала, как отличить опасный синдром от усталости

Врач Ольга Шмелева рассказала телеканалу "Звезда", как определить анемию и не перепутать этот синдром с переутомлением. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:55

2021-04-23T19:55

2021-04-23T20:56

здоровье

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Врач Ольга Шмелева рассказала телеканалу "Звезда", как определить анемию и не перепутать этот синдром с переутомлением.По словам медика, признаками анемии являются слабость и апатия. Но при обычной усталости, которая возникает от активной работы, помогает сон, отметила Шмелева. "Вы выспались — например, 12 часов поспали, и все, как рукой сняло", — объяснила она. Шмелева отметила, что к развитию анемии приводит недостаток железа.

https://ria.ru/20210224/ustalost-1598705459.html

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2021

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