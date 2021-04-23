https://ria.ru/20210423/serial-1729507159.html

Новая "Игра престолов"? Появились первые отзывы о сериале "Тень и кость"

Новая "Игра престолов"? Появились первые отзывы о сериале "Тень и кость"

В Сети появились первые отзывы критиков о фэнтези-сериале Netflix "Тень и кость", основанного на романах писательницы Ли Бардуго. Премьера первого сезона... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:03

2021-04-23T08:03

2021-04-23T08:03

netflix

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы критиков о фэнтези-сериале Netflix "Тень и кость", основанного на романах писательницы Ли Бардуго. Премьера первого сезона запланирована на стриминговом сервисе 23 апреля. Уже сейчас шоу получило высокие оценки. Например, на сайте-агрегаторе Metacritic по сбору рецензий "Тень и кость" набрал 70 баллов и 100 возможных, что считается высоким показателем. На платформе Rotten Tomatoes сериал получил еще более высокую оценку — 94 процента "свежести" (на данном ресурсе фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 процентов и больше. — Прим. ред.).По мнению авторов, фэнтези-сериал получился таким удачным благодаря детализации, качественным спецэффектам и харизматичным актерам. Особенно авторы отметили игру Джесси Мей Ли, исполнившей ключевого персонажа Алину Старкову. "Шоураннерам удалось создать новый фэнтези-мир, который получился одновременно сложным, насыщенным и очень веселым", — считает YouTube-блогер Steph Cozza. "Движущая сила шоу — Алина, которую блистательно изобразила Ли. Ей удалось создать неотразимый образ, который держит на себе весь сериал. Героиня в ее исполнении получилась умной, решительной, а также эмоциональной и упрямой", — написала писательница и критик Variety Каролайн Фрамке. "Хотя в сериале отсутствуют определенные элементы фэнтези, в "Тень и кость" компенсируют это масштабом и привлекательными персонажами", — отметила в своей рецензии Никола Остин. Ранее в некоторых изданиях, посвященных киноиндустрии, авторы подчеркивали, что этот проект может стать новой "Игрой престолов", благодаря насыщенным сюжетным линиям о покорении мира и политическим интригам. Действие в сериале происходит в вымышленном фэнтезийном мире, аналогичном нашему. В центре событий оказывается Алина Старкова — сирота из Королевства Равка, которое разделено на две части тьмой. После одного необычного события главная героиня открывает в себе магические силы. Алина понимает, что теперь у нее есть возможность спасти родное Королевство и уничтожить полосу тьмы, наполненную монстрами и другими страшными существами. В сериале, состоящем из восьми эпизодов, также снялись Бен Барнс ("Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Дориан Грей"), Фредди Картер ("Чудо-женщина"), Амита Суман ("Аванпост"), Кит Янг ("Юлий Цезарь: Бен Уишоу 2018") и другие.

https://ria.ru/20210421/lupin-1729220058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, кино и сериалы, новости культуры