https://ria.ru/20210423/sboy-1729644965.html
Сайт РЖД работает со сбоями после объявления о длинных майских праздниках
Сайт РЖД работает со сбоями после объявления о длинных майских праздниках
Сайт РЖД и приложение по продаже билетов работают со сбоями, заметило РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:45
2021-04-23T14:45
2021-04-23T15:47
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сайт РЖД и приложение по продаже билетов работают со сбоями, заметило РИА Новости.Сайт не загружается, а приложение выдает сообщение: "Сервис временно недоступен. Попробуйте позже".В компании пояснили, что это произошло из-за резкого роста поисковых запросов и продаж билетов. Специалисты занимаются устранением неполадок.Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением сделать нерабочими дни между Первым мая и Днем Победы. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.
https://ria.ru/20210423/sboy-1729624952.html
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