https://ria.ru/20210423/sboy-1729644965.html

Сайт РЖД работает со сбоями после объявления о длинных майских праздниках

Сайт РЖД работает со сбоями после объявления о длинных майских праздниках

Сайт РЖД и приложение по продаже билетов работают со сбоями, заметило РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:45

2021-04-23T14:45

2021-04-23T15:47

россия

ржд

технологии

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сайт РЖД и приложение по продаже билетов работают со сбоями, заметило РИА Новости.Сайт не загружается, а приложение выдает сообщение: "Сервис временно недоступен. Попробуйте позже".В компании пояснили, что это произошло из-за резкого роста поисковых запросов и продаж билетов. Специалисты занимаются устранением неполадок.Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением сделать нерабочими дни между Первым мая и Днем Победы. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

https://ria.ru/20210423/sboy-1729624952.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ржд, технологии, общество