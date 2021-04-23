https://ria.ru/20210423/sboy-1729624952.html

В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:39

2021-04-23T13:39

2021-04-23T13:39

калифорния

сан-франциско

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twitter

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общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.О неполадках сообщают в основном из США. Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 13.07 мск. Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (57%), у 25% возникли проблемы с приложением для iPhone или iPad, а еще у 16% - с авторизацией.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210405/twitter-1604236980.html

калифорния

сан-франциско

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, сан-франциско, сша, twitter, технологии, общество, в мире