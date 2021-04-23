https://ria.ru/20210423/sayt-1729654223.html
В РЖД объяснили сбои в работе сайта
В РЖД объяснили сбои в работе сайта
Временные перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения произошли из-за резкого роста числа поисковых запросов и продаж билетов, сообщила компания в... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:18
2021-04-23T15:18
2021-04-23T15:33
россия
технологии
ржд
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Временные перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения произошли из-за резкого роста числа поисковых запросов и продаж билетов, сообщила компания в Telegram-канале."Единовременно произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов. Компания предпринимает меры по устранению неполадок, работоспособность сервисов восстанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210423/sboy-1729624952.html
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