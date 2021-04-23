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Экс-генпрокурор Украины потребовал от ЕК ввести санкции против Байдена
Экс-генпрокурор Украины потребовал от ЕК ввести санкции против Байдена
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что подал заявление в Еврокомиссию на президента США Джо Байдена и экс-главу Украины Петра Порошенко. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T22:21
2021-04-23T22:21
виктор шокин
петр порошенко
верховная рада украины
мвд украины
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европа
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что подал заявление в Еврокомиссию на президента США Джо Байдена и экс-главу Украины Петра Порошенко.Национальная полиция Украины в сентябре 2020 года закрыла дело о возможной причастности Байдена, сейчас занимающего пост президента США, к увольнению Шокина с должности генпрокурора. Защита Шокина обжаловала такое решение в суде. В феврале 2021 года пресс-служба МВД Украины сообщила, что суд подтвердил законность закрытия дела о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина."Заявление в ЕК (на Порошенко и Байдена – ред.) получено. Думаю, там его почитают… Пусть даже не вынесут вердикт и не наложат санкции, но хотя бы определят механизм, как это будут делать, чтобы, как говорится, первый блин не был комом… А если рассмотрят заявление, это уже даст Европе понимание того, как грубо вмешивался Байден во внутренние дела суверенной Украины, в частности, настаивая на моем увольнении", - заявил Шокин в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном в пятницу.Бывший генпрокурор отметил, что он первый из Украины подал подобное заявление в Еврокомисиию."На сегодня механизма рассмотрения в ЕК таких заявлений не существует. В отличие от, например, деятельности ЕСПЧ, где все изложено предельно четко: сроки, порядок прохождения документов и прочее. Поэтому не исключаю каких-то сложностей при рассмотрении заявления", - добавил он.Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
https://ria.ru/20210422/azovskoe-1729527222.html
https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html
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виктор шокин, петр порошенко, верховная рада украины, мвд украины, арсений яценюк, европа, сша, украина, в мире

Экс-генпрокурор Украины потребовал от ЕК ввести санкции против Байдена

22:21 23.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВиктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что подал заявление в Еврокомиссию на президента США Джо Байдена и экс-главу Украины Петра Порошенко.
Национальная полиция Украины в сентябре 2020 года закрыла дело о возможной причастности Байдена, сейчас занимающего пост президента США, к увольнению Шокина с должности генпрокурора. Защита Шокина обжаловала такое решение в суде. В феврале 2021 года пресс-служба МВД Украины сообщила, что суд подтвердил законность закрытия дела о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина.
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"Заявление в ЕК (на Порошенко и Байдена – ред.) получено. Думаю, там его почитают… Пусть даже не вынесут вердикт и не наложат санкции, но хотя бы определят механизм, как это будут делать, чтобы, как говорится, первый блин не был комом… А если рассмотрят заявление, это уже даст Европе понимание того, как грубо вмешивался Байден во внутренние дела суверенной Украины, в частности, настаивая на моем увольнении", - заявил Шокин в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном в пятницу.
Бывший генпрокурор отметил, что он первый из Украины подал подобное заявление в Еврокомисиию.
"На сегодня механизма рассмотрения в ЕК таких заявлений не существует. В отличие от, например, деятельности ЕСПЧ, где все изложено предельно четко: сроки, порядок прохождения документов и прочее. Поэтому не исключаю каких-то сложностей при рассмотрении заявления", - добавил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
 
Виктор ШокинПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныАрсений ЯценюкЕвропаСШАУкраинаВ мире
 
 
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