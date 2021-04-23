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Байден отметил "отличный прогресс" на саммите по климату
Байден отметил "отличный прогресс" на саммите по климату
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил "отличный прогресс", достигнутый в рамках проходящего под лидерством Вашингтона глобального саммита по климату,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:48
2021-04-23T17:05
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил "отличный прогресс", достигнутый в рамках проходящего под лидерством Вашингтона глобального саммита по климату, однако рассматривает его как начало долгого пути.По его словам, данный саммит - это "начало пути", который приведет к тому, что озвученные мировыми лидерами новые обязательства по борьбе с изменениями климата "станут реальностью".Глобальный климатический саммит проходит в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
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джо байден, в мире

Байден отметил "отличный прогресс" на саммите по климату

16:48 23.04.2021 (обновлено: 17:05 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМонитор с изображением президента США Джо Байдена, выступающего на Саммите лидеров по вопросам климата
Монитор с изображением президента США Джо Байдена, выступающего на Саммите лидеров по вопросам климата - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил "отличный прогресс", достигнутый в рамках проходящего под лидерством Вашингтона глобального саммита по климату, однако рассматривает его как начало долгого пути.
"На мой взгляд, мы достигли отличного прогресса. Я благодарен всем главам государств, которые объявили о новых обязательствах, призванных помочь нам бороться с изменениями климата", - сказал Байден, выступая в ходе второго дня международного мероприятия.
По его словам, данный саммит - это "начало пути", который приведет к тому, что озвученные мировыми лидерами новые обязательства по борьбе с изменениями климата "станут реальностью".
Глобальный климатический саммит проходит в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.
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