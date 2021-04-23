https://ria.ru/20210423/sammit-1729674854.html

Байден отметил "отличный прогресс" на саммите по климату

Байден отметил "отличный прогресс" на саммите по климату

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил "отличный прогресс", достигнутый в рамках проходящего под лидерством Вашингтона глобального саммита по климату,... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:48

2021-04-23T16:48

2021-04-23T17:05

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил "отличный прогресс", достигнутый в рамках проходящего под лидерством Вашингтона глобального саммита по климату, однако рассматривает его как начало долгого пути.По его словам, данный саммит - это "начало пути", который приведет к тому, что озвученные мировыми лидерами новые обязательства по борьбе с изменениями климата "станут реальностью".Глобальный климатический саммит проходит в виртуальном формате по инициативе президента США Джо Байдена. Новая администрация США объявила о своем возвращении к повестке глобального изменения климата и планирует существенно увеличить инвестиции в сферу экологически чистой инфраструктуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/putin-1729498340.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, в мире