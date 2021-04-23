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Житель Сахалина погиб, собирая выбросившуюся на берег сельдь
Житель Сахалина погиб, собирая выбросившуюся на берег сельдь
Житель Сахалина погиб, собирая сельдь, которой в четверг усыпало юго-восточное побережье Сахалина, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:05
2021-04-23T11:05
2021-04-23T11:10
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сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости. Житель Сахалина погиб, собирая сельдь, которой в четверг усыпало юго-восточное побережье Сахалина, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.В СУСК сообщили, что в ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование.Ранее сообщалось, что в четверг юго-восточное побережье Сахалина в районе поселка Пригородное усыпало тоннами крупной тихоокеанской сельди. Отмечается, что люди собирали рыбу вёдрами.Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын отмечал, что это хороший признак восстановления стада. По словам учёных, ситуация с массовым выбросом сельди является обычным явлением для посленерестовой рыбы, запасы этого вида увеличиваются.
https://ria.ru/20210405/seld-1604247341.html
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости.
Житель Сахалина погиб, собирая сельдь, которой в четверг усыпало юго-восточное побережье Сахалина
, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ
.
"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту смерти 65-летнего жителя областного центра, смерть которого наступила во время прибрежного лова сельди в Корсаковском районе, проводится проверка", - говорится в сообщении.
В СУСК сообщили, что в ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование.
Ранее сообщалось, что в четверг юго-восточное побережье Сахалина в районе поселка Пригородное усыпало тоннами крупной тихоокеанской сельди. Отмечается, что люди собирали рыбу вёдрами.
Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын отмечал, что это хороший признак восстановления стада. По словам учёных, ситуация с массовым выбросом сельди является обычным явлением для посленерестовой рыбы, запасы этого вида увеличиваются.