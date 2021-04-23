https://ria.ru/20210423/rudenya-1729651462.html

Руденя: тверские власти определили задачи по итогам послания президента

Руденя: тверские власти определили задачи по итогам послания президента

Тверские власти сформировали 67 задач по 11 первоочередным направлениям по итогам послания президента России Федеральному собранию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:08

2021-04-23T15:08

2021-04-23T15:08

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 23 апр – РИА Новости. Тверские власти сформировали 67 задач по 11 первоочередным направлениям по итогам послания президента России Федеральному собранию, сообщает пресс-служба областного правительства.В сфере здравоохранения - это программа по стопроцентной диспансеризации и ускоренной профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышение темпов вакцинации населения, строительство и оснащение медицинским оборудованием нового хирургического корпуса Тверского онкодиспансера, обновление автопарка скорой медицинской помощи.Ключевая для жителей Верхневолжья тема – газификация."До 2025 года мы должны газифицировать практически все муниципальные образования региона. Проведение газа необходимо для развития инвестиционной активности, модернизации предприятий, потому что конкурентная среда предполагает, в том числе, и снижение себестоимости продукции", – заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства.Кроме того, будут разработаны дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми, активизирована работа по строительству учреждений образования и приобретения автобусов для подвоза детей в школы. Продолжится работа в целях обеспечения доступности детского отдыха за счет возврата 50% от стоимости путевки. Такая практика уже сложилась в Тверской области. По инициативе главы региона цена путевки в загородные лагеря в этом году для работников бюджетной сферы не превысит 9900 рублей.Также перед областным правительством и профильными министерствами стоят задачи по открытию студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, реализации федеральной научно-технической программы в области экологического развития, содействию в открытии собственного дела безработными гражданами. Кроме того, будут разработаны предложения по дополнительному стимулированию малых и средних предприятий Тверской области, ускоренному развитию опорной магистральной сети дорог и прочее.

https://ria.ru/20210420/zhile-1729124416.html

https://ria.ru/20210415/gaz-1728456711.html

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игорь руденя