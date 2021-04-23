https://ria.ru/20210423/rogozin-1729649187.html

Рогозин объяснил создание национальной орбитальной станции

Рогозин объяснил создание национальной орбитальной станции

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объяснил создание Россией своей орбитальной станции тем, что у отечественной космической отрасли... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:59

2021-04-23T14:59

2021-04-23T14:59

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объяснил создание Россией своей орбитальной станции тем, что у отечественной космической отрасли появились уверенность и амбиции.В беседе с журналистами Рогозин отметил, что в 1990-е годы у российской космической отрасли была полная зависимость от зарубежных партнеров в плане финансирования."Денег больше не стало, но есть уверенность, амбиции, интерес к созданию собственной станции", - сказал Рогозин.Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции (МКС) и строить свою национальную орбитальную станцию. Базовым модулем для нее станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально строился для МКС, но так и не дождался запуска. Как ранее рассказывал Рогозин, его переработают, сделают "более самостоятельным" в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.

https://ria.ru/20210423/mks-1729598500.html

россия

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2021

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин