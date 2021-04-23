https://ria.ru/20210423/rezhim-1729655425.html

Особый режим в связи с пандемией продлен в Тюменской области до 23 мая

Особый режим в связи с пандемией продлен в Тюменской области до 23 мая

Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлен в Тюменской области до 23 мая, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:23

2021-04-23T15:23

2021-04-23T15:23

тюменская область

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

александр моор

здоровье - общество

тюменская область

прививки

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ТЮМЕНЬ, 23 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлен в Тюменской области до 23 мая, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Как пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор, оснований для снятия ограничений нет.Вместе с тем продолжается работа по вакцинации населения от COVID-19, препараты поступают в регион в достаточном объеме. Губернатор поручил усилить прививочную кампанию и ежедневно его информировать о темпах вакцинации.В настоящее время в Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим.

https://ria.ru/20210420/dorogi-1729088481.html

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, александр моор, здоровье - общество, тюменская область, прививки