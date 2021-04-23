Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210423/rezhim-1729655425.html
Особый режим в связи с пандемией продлен в Тюменской области до 23 мая
Особый режим в связи с пандемией продлен в Тюменской области до 23 мая
Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлен в Тюменской области до 23 мая, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:23
2021-04-23T15:23
тюменская область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
александр моор
здоровье - общество
тюменская область
прививки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600875043_0:141:3077:1872_1920x0_80_0_0_717768e4a6632248f996be7767a2e4d7.jpg
ТЮМЕНЬ, 23 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлен в Тюменской области до 23 мая, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Как пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор, оснований для снятия ограничений нет.Вместе с тем продолжается работа по вакцинации населения от COVID-19, препараты поступают в регион в достаточном объеме. Губернатор поручил усилить прививочную кампанию и ежедневно его информировать о темпах вакцинации.В настоящее время в Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим.
https://ria.ru/20210420/dorogi-1729088481.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600875043_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_ea08388efabc6f6de7282f448cfd7829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, александр моор, здоровье - общество, тюменская область, прививки

Особый режим в связи с пандемией продлен в Тюменской области до 23 мая

15:23 23.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПешеходный мост через реку Туру
Пешеходный мост через реку Туру - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлен в Тюменской области до 23 мая, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Как пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор, оснований для снятия ограничений нет.
"За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди — период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь — из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году", — отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
Вместе с тем продолжается работа по вакцинации населения от COVID-19, препараты поступают в регион в достаточном объеме. Губернатор поручил усилить прививочную кампанию и ежедневно его информировать о темпах вакцинации.
"Нужно провести вакцинацию максимально быстро. Чем скорее мы это сделаем, тем больше будет оснований для снятия ограничений", — подчеркнул Моор.
В настоящее время в Тюменской области сохраняется обязательный масочный режим.
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 13:21Тюменская область
В Тюменской области в этом году отремонтируют 150 километров дорог
 
Тюменская областьВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Александр МоорЗдоровье - ОбществоТюменская областьПрививки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния