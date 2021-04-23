https://ria.ru/20210423/reysy-1729696738.html
Число рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая
Число рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая
Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:33
2021-04-23T18:33
2021-04-23T18:33
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3906d94d004ebe4769dac31a2974a7bd.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, Росавиация, Ространснадзор, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и другие компетентные ведомства проанализировали возможность открытия дополнительного авиасообщения с Египтом как в отношении безопасности полетов по территории этой страны, так и с точки зрения эпидемиологического благополучия.В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентами России и Египта договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города – Хургаду и Шарм-эш-Шейх."Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/egipet-1729662394.html
россия
хургада
шарм-эш-шейх
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152969/21/1529692106_81:70:1765:1333_1920x0_80_0_0_554919264daa5d9e77f74623185ef121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, в мире