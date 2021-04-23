https://ria.ru/20210423/reysy-1729696738.html

Число рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая

Число рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая

Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:33

2021-04-23T18:33

2021-04-23T18:33

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, Росавиация, Ространснадзор, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и другие компетентные ведомства проанализировали возможность открытия дополнительного авиасообщения с Египтом как в отношении безопасности полетов по территории этой страны, так и с точки зрения эпидемиологического благополучия.В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентами России и Египта договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города – Хургаду и Шарм-эш-Шейх."Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/egipet-1729662394.html

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