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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210423/reysy-1729696738.html
Число рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая
Число рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая
Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:33
2021-04-23T18:33
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, Росавиация, Ространснадзор, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и другие компетентные ведомства проанализировали возможность открытия дополнительного авиасообщения с Египтом как в отношении безопасности полетов по территории этой страны, так и с точки зрения эпидемиологического благополучия.В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентами России и Египта договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города – Хургаду и Шарм-эш-Шейх."Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/egipet-1729662394.html
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Число рейсов на египетские курорты озвучат во второй половине мая

18:33 23.04.2021
 
© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Depositphotos / OlegDoroshenko
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, Росавиация, Ространснадзор, оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и другие компетентные ведомства проанализировали возможность открытия дополнительного авиасообщения с Египтом как в отношении безопасности полетов по территории этой страны, так и с точки зрения эпидемиологического благополучия.
В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентами России и Египта договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города – Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
"Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Пляж в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
15:58Сказано в эфире
Возобновление авиарейсов в Египет: когда и сколько?
 
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