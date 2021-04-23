https://ria.ru/20210423/reys-1729695139.html

Забайкальские власти опровергли причастность губернатора к задержке рейса

Забайкальские власти опровергли причастность губернатора к задержке рейса

Проведенные проверки различных ведомств показали, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов не причастен к задержке рейса авиакомпании "Ангара",... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:21

2021-04-23T18:21

2021-04-23T18:21

россия

александр осипов

дмитрий песков

общество

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КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Проведенные проверки различных ведомств показали, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов не причастен к задержке рейса авиакомпании "Ангара", произошедшей осенью 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.В четверг Байкало-Ангарская транспортная прокуратура сообщила, что провела проверку по факту задержки регулярного рейса "Ангары" по маршруту Чита-Чара свыше 6 часов и нарушения прав 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке. Установлено, что задержка была допущена в ноябре 2020 года в аэропорту Читы по решению руководителя авиапредприятия АО "Авиакомпания "Ангара". Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю привлекло авиакомпанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вопросов журналистов пообещал проверить информацию о том, что пассажиров самолета якобы высадили для предоставления места губернатору Осипову, и назвал эту историю странной."Этой истории с полетом уже полгода, три рейса по маршруту Чита-Чара были задержаны 20 ноября 2020 года. Об этом писали и местные, и федеральные СМИ. По данному факту проводили проверки разные ведомства - и Роспотребнадзор, и Росавиация, и прокуратура, были и внутренние проверки. Никакой причинно-следственной связи между губернатором Забайкалья и задержкой рейса не установлено", - сказали в пресс-службе."Александр Осипов, как и все другие, был пассажиром, который не мог влиять и не влиял на решение авиационных властей. Как и другие пассажиры первого рейса, он сам более 2,5 часов ждал вылета", - говорится в ответе пресс-службы.Ранее на портале "Чита.ру" появилась новость со ссылкой на неназванного пассажира о том, что рейс до Чары из Читы якобы отложили на четыре часа из-за того, что глава региона Александр Осипов улетел на самолете, предназначенном для пассажиров. Сообщалось, что около 40 пассажиров ждали дополнительный самолет из Иркутска. Позднее на сайте появилась информация, что регулярный рейс из Читы не вылетел по расписанию из-за технической неисправности, а губернатор улетел чартерным рейсом. В пресс-службе главы региона тогда заявили РИА Новости, что информация о снятых с авиарейса пассажирах ради полета губернатора Осипова не соответствует действительности.

https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html

https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html

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россия, александр осипов, дмитрий песков, общество