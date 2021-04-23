Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/reys-1729695139.html
Забайкальские власти опровергли причастность губернатора к задержке рейса
Забайкальские власти опровергли причастность губернатора к задержке рейса
Проведенные проверки различных ведомств показали, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов не причастен к задержке рейса авиакомпании "Ангара",... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:21
2021-04-23T18:21
россия
александр осипов
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590243130_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_bad2c31a37965167a9a2451d49c9c985.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Проведенные проверки различных ведомств показали, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов не причастен к задержке рейса авиакомпании "Ангара", произошедшей осенью 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.В четверг Байкало-Ангарская транспортная прокуратура сообщила, что провела проверку по факту задержки регулярного рейса "Ангары" по маршруту Чита-Чара свыше 6 часов и нарушения прав 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке. Установлено, что задержка была допущена в ноябре 2020 года в аэропорту Читы по решению руководителя авиапредприятия АО "Авиакомпания "Ангара". Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю привлекло авиакомпанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вопросов журналистов пообещал проверить информацию о том, что пассажиров самолета якобы высадили для предоставления места губернатору Осипову, и назвал эту историю странной."Этой истории с полетом уже полгода, три рейса по маршруту Чита-Чара были задержаны 20 ноября 2020 года. Об этом писали и местные, и федеральные СМИ. По данному факту проводили проверки разные ведомства - и Роспотребнадзор, и Росавиация, и прокуратура, были и внутренние проверки. Никакой причинно-следственной связи между губернатором Забайкалья и задержкой рейса не установлено", - сказали в пресс-службе."Александр Осипов, как и все другие, был пассажиром, который не мог влиять и не влиял на решение авиационных властей. Как и другие пассажиры первого рейса, он сам более 2,5 часов ждал вылета", - говорится в ответе пресс-службы.Ранее на портале "Чита.ру" появилась новость со ссылкой на неназванного пассажира о том, что рейс до Чары из Читы якобы отложили на четыре часа из-за того, что глава региона Александр Осипов улетел на самолете, предназначенном для пассажиров. Сообщалось, что около 40 пассажиров ждали дополнительный самолет из Иркутска. Позднее на сайте появилась информация, что регулярный рейс из Читы не вылетел по расписанию из-за технической неисправности, а губернатор улетел чартерным рейсом. В пресс-службе главы региона тогда заявили РИА Новости, что информация о снятых с авиарейса пассажирах ради полета губернатора Осипова не соответствует действительности.
https://ria.ru/20201208/deboshir-1588250596.html
https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590243130_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_39118b66f9efa07a8ec9d611b3036ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр осипов, дмитрий песков, общество

Забайкальские власти опровергли причастность губернатора к задержке рейса

18:21 23.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью РИА Новости
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Проведенные проверки различных ведомств показали, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов не причастен к задержке рейса авиакомпании "Ангара", произошедшей осенью 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
В четверг Байкало-Ангарская транспортная прокуратура сообщила, что провела проверку по факту задержки регулярного рейса "Ангары" по маршруту Чита-Чара свыше 6 часов и нарушения прав 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке. Установлено, что задержка была допущена в ноябре 2020 года в аэропорту Читы по решению руководителя авиапредприятия АО "Авиакомпания "Ангара". Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю привлекло авиакомпанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вопросов журналистов пообещал проверить информацию о том, что пассажиров самолета якобы высадили для предоставления места губернатору Осипову, и назвал эту историю странной.
Кадр видео, опубликованного Кириллом Емельяновым - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 16:53Шоубиз
Звезда "Кадетства" обматерил задержавшего его рейс дебошира
"Этой истории с полетом уже полгода, три рейса по маршруту Чита-Чара были задержаны 20 ноября 2020 года. Об этом писали и местные, и федеральные СМИ. По данному факту проводили проверки разные ведомства - и Роспотребнадзор, и Росавиация, и прокуратура, были и внутренние проверки. Никакой причинно-следственной связи между губернатором Забайкалья и задержкой рейса не установлено", - сказали в пресс-службе.
"Александр Осипов, как и все другие, был пассажиром, который не мог влиять и не влиял на решение авиационных властей. Как и другие пассажиры первого рейса, он сам более 2,5 часов ждал вылета", - говорится в ответе пресс-службы.
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября 2020, 03:07Туризм
В США на видео попала драка двух туристок, из-за которых задержали рейс
Ранее на портале "Чита.ру" появилась новость со ссылкой на неназванного пассажира о том, что рейс до Чары из Читы якобы отложили на четыре часа из-за того, что глава региона Александр Осипов улетел на самолете, предназначенном для пассажиров. Сообщалось, что около 40 пассажиров ждали дополнительный самолет из Иркутска. Позднее на сайте появилась информация, что регулярный рейс из Читы не вылетел по расписанию из-за технической неисправности, а губернатор улетел чартерным рейсом. В пресс-службе главы региона тогда заявили РИА Новости, что информация о снятых с авиарейса пассажирах ради полета губернатора Осипова не соответствует действительности.
 
РоссияАлександр ОсиповДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния