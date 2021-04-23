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В МИД оценили доклад разведки США о российской киберугрозе
В МИД оценили доклад разведки США о российской киберугрозе
В МИД России, комментируя опубликованный доклад разведки США, в котором РФ названа ведущей угрозой для США в киберпространстве, заявили, что с таким же успехом... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:10
2021-04-23T10:18
россия
кибербезопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В МИД России, комментируя опубликованный доклад разведки США, в котором РФ названа ведущей угрозой для США в киберпространстве, заявили, что с таким же успехом российская сторона могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой, не предоставляя фактов."В худших традициях жанра в документе перечислены "российские провокационные действия" в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии", - заявили РИА Новости в МИД РФ.Там заметили, что "собственная неспособность формирования востребованной повестки дня глобального диалога по вопросам международной информационной безопасности (МИБ) камуфлируется неуклюжими и уже изрядно истасканными обвинениями России "в провокационных действиях по подрыву влияния Вашингтона и ослаблению альянса западных стран".Заявления Вашингтона о киберугрозе от России бездоказательны, это предлог для увеличения бюджета американской разведки, также заявили РИА Новости в МИД РФ.Как заявили в МИД РФ, это очередное проявление "мегафонной дипломатии" администрации Белого дома и не более чем неловкая попытка переключить внимание публики на иллюзорного внешнего противника"."Кроме того, это весьма удобный предлог для спецслужб, чтобы запросить у Конгресса увеличение бюджетного финансирования своей деятельности", - добавили в российском ведомстве."На наш взгляд, подобные заявления лишь свидетельствуют о сниженной способности к объективной самооценке", - отметили в российском министерстве.Там указали, что "настрой и действия Вашингтона вряд ли соответствуют пока еще сохраняющемуся статусу США как крупнейшей мировой державы, несущей особую ответственность за международный мир и безопасность".
https://ria.ru/20210423/medvedev-1729565955.html
https://ria.ru/20210413/ugroza-1728051042.html
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россия, кибербезопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, безопасность

В МИД оценили доклад разведки США о российской киберугрозе

09:10 23.04.2021 (обновлено: 10:18 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В МИД России, комментируя опубликованный доклад разведки США, в котором РФ названа ведущей угрозой для США в киберпространстве, заявили, что с таким же успехом российская сторона могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой, не предоставляя фактов.
"В худших традициях жанра в документе перечислены "российские провокационные действия" в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии", - заявили РИА Новости в МИД РФ.
"С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур", - сказали в российском МИД.
Там заметили, что "собственная неспособность формирования востребованной повестки дня глобального диалога по вопросам международной информационной безопасности (МИБ) камуфлируется неуклюжими и уже изрядно истасканными обвинениями России "в провокационных действиях по подрыву влияния Вашингтона и ослаблению альянса западных стран".
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Заявления Вашингтона о киберугрозе от России бездоказательны, это предлог для увеличения бюджета американской разведки, также заявили РИА Новости в МИД РФ.
Как заявили в МИД РФ, это очередное проявление "мегафонной дипломатии" администрации Белого дома и не более чем неловкая попытка переключить внимание публики на иллюзорного внешнего противника".
"Культивирование образа врага в лице России для решения собственных внутренних проблем – классический прием, отработанный еще в годы "холодной войны", - напомнили в МИД России.
"Кроме того, это весьма удобный предлог для спецслужб, чтобы запросить у Конгресса увеличение бюджетного финансирования своей деятельности", - добавили в российском ведомстве.
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"На наш взгляд, подобные заявления лишь свидетельствуют о сниженной способности к объективной самооценке", - отметили в российском министерстве.
Там указали, что "настрой и действия Вашингтона вряд ли соответствуют пока еще сохраняющемуся статусу США как крупнейшей мировой державы, несущей особую ответственность за международный мир и безопасность".
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