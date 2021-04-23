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В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского
В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в случае общения могут поговорить о двусторонних отношениях, заявили в Кремле. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:34
2021-04-23T17:25
россия
донецкая народная республика
дмитрий песков
москва
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в случае общения могут поговорить о двусторонних отношениях, заявили в Кремле.На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин отметил, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двустороннюю повестку.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. Ополченцы обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ. В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, москва, владимир зеленский, владимир путин, в мире

В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского

12:34 23.04.2021 (обновлено: 17:25 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в случае общения могут поговорить о двусторонних отношениях, заявили в Кремле.

"Такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать", — добавил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Путин отметил, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двустороннюю повестку.
В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. Ополченцы обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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