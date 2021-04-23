https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html

В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского

В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в случае общения могут поговорить о двусторонних отношениях, заявили в Кремле. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T12:34

2021-04-23T12:34

2021-04-23T17:25

россия

донецкая народная республика

дмитрий песков

москва

владимир зеленский

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в случае общения могут поговорить о двусторонних отношениях, заявили в Кремле.На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин отметил, что киевские власти должны прежде всего вести диалог с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с Кремлем. При этом он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двустороннюю повестку.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. Ополченцы обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ. В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.

https://ria.ru/20210423/peregovory-1729562604.html

россия

донецкая народная республика

москва

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россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, москва, владимир зеленский, владимир путин, в мире