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Туризм
https://ria.ru/20210423/puteshestviya-1729620881.html
Туристы рассказали, как часто теряют вещи во время путешествия
Туристы рассказали, как часто теряют вещи во время путешествия
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:59
2021-04-23T15:59
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2230 пользователей. Оказалось, что хоть раз случайно оставляли что-нибудь дома 40 процентов их них. Большинство респондентов (72 процента) не возвращаются за вещами, а 69 процентов отдельно отметили, что докупают необходимое во время путешествия.В дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — хоть раз что-нибудь теряли 43 процента путешественников. Больше половины (55 процентов) опрошенных прилагают усилия, чтобы найти оставленное без присмотра. Однако удавалось это далеко не всем — только 44 процентам туристов.
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туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как часто теряют вещи во время путешествия

15:59 23.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово"
Аэропорт Кольцово - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2230 пользователей. Оказалось, что хоть раз случайно оставляли что-нибудь дома 40 процентов их них.
Большинство респондентов (72 процента) не возвращаются за вещами, а 69 процентов отдельно отметили, что докупают необходимое во время путешествия.
В дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — хоть раз что-нибудь теряли 43 процента путешественников.
Больше половины (55 процентов) опрошенных прилагают усилия, чтобы найти оставленное без присмотра. Однако удавалось это далеко не всем — только 44 процентам туристов.
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