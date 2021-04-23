https://ria.ru/20210423/puteshestviya-1729620881.html

Туристы рассказали, как часто теряют вещи во время путешествия

Туристы рассказали, как часто теряют вещи во время путешествия

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:59

2021-04-23T15:59

2021-04-23T15:59

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2230 пользователей. Оказалось, что хоть раз случайно оставляли что-нибудь дома 40 процентов их них. Большинство респондентов (72 процента) не возвращаются за вещами, а 69 процентов отдельно отметили, что докупают необходимое во время путешествия.В дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — хоть раз что-нибудь теряли 43 процента путешественников. Больше половины (55 процентов) опрошенных прилагают усилия, чтобы найти оставленное без присмотра. Однако удавалось это далеко не всем — только 44 процентам туристов.

https://ria.ru/20210421/astrakhan-1728891813.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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