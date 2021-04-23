https://ria.ru/20210423/puteshestviya-1729620881.html
Туристы рассказали, как часто теряют вещи во время путешествия
Туристы рассказали, как часто теряют вещи во время путешествия
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:59
2021-04-23T15:59
2021-04-23T15:59
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/16818/09/168180937_0:207:3804:2347_1920x0_80_0_0_e2d41ed6994b4c7490e53a36949b9455.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2230 пользователей. Оказалось, что хоть раз случайно оставляли что-нибудь дома 40 процентов их них. Большинство респондентов (72 процента) не возвращаются за вещами, а 69 процентов отдельно отметили, что докупают необходимое во время путешествия.В дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — хоть раз что-нибудь теряли 43 процента путешественников. Больше половины (55 процентов) опрошенных прилагают усилия, чтобы найти оставленное без присмотра. Однако удавалось это далеко не всем — только 44 процентам туристов.
https://ria.ru/20210421/astrakhan-1728891813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/16818/09/168180937_201:0:3604:2552_1920x0_80_0_0_61d18067b66f67a6c1493c33085ceabd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли забывают вещи, собираясь в дорогу, и теряют во время путешествия, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2230 пользователей. Оказалось, что хоть раз случайно оставляли что-нибудь дома 40 процентов их них.
Большинство респондентов (72 процента) не возвращаются за вещами, а 69 процентов отдельно отметили, что докупают необходимое во время путешествия.
В дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — хоть раз что-нибудь теряли 43 процента путешественников.
Больше половины (55 процентов) опрошенных прилагают усилия, чтобы найти оставленное без присмотра. Однако удавалось это далеко не всем — только 44 процентам туристов.