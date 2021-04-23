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Генпрокуратура проверит программу импортозамещения
Генпрокуратура проверит программу импортозамещения
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал широкомасштабные проверки всех мероприятий программы импортозамещения из-за выявленных срывов по срокам их... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:20
2021-04-23T13:20
2021-04-23T13:20
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал широкомасштабные проверки всех мероприятий программы импортозамещения из-за выявленных срывов по срокам их реализации, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, в рамках проверки Минпромторга выявлены "факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции", в том числе электронной компонентной базы, а также подпрограмм в сфере станкостроения, направленных на восстановление технологической независимости предприятий оборонного комплекса."В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками", - заявил Краснов.
https://ria.ru/20201207/importozameschenie-1588003654.html
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика