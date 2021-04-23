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Генпрокуратура проверит программу импортозамещения
Генпрокуратура проверит программу импортозамещения
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал широкомасштабные проверки всех мероприятий программы импортозамещения из-за выявленных срывов по срокам их... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:20
2021-04-23T13:20
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал широкомасштабные проверки всех мероприятий программы импортозамещения из-за выявленных срывов по срокам их реализации, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, в рамках проверки Минпромторга выявлены "факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции", в том числе электронной компонентной базы, а также подпрограмм в сфере станкостроения, направленных на восстановление технологической независимости предприятий оборонного комплекса."В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками", - заявил Краснов.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Генпрокуратура проверит программу импортозамещения

13:20 23.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал широкомасштабные проверки всех мероприятий программы импортозамещения из-за выявленных срывов по срокам их реализации, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.
"Несмотря на длительный период реализации программы импортозамещения, почти пять лет, в этой области тоже не без проблем", - сказал Краснов.
По его словам, в рамках проверки Минпромторга выявлены "факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции", в том числе электронной компонентной базы, а также подпрограмм в сфере станкостроения, направленных на восстановление технологической независимости предприятий оборонного комплекса.
"В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками", - заявил Краснов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Песков ответил на сообщения о провале программы импортозамещения
 
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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