https://ria.ru/20210423/proverka-1729619960.html

Генпрокуратура проверит программу импортозамещения

Генпрокуратура проверит программу импортозамещения

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал широкомасштабные проверки всех мероприятий программы импортозамещения из-за выявленных срывов по срокам их... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:20

2021-04-23T13:20

2021-04-23T13:20

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов анонсировал широкомасштабные проверки всех мероприятий программы импортозамещения из-за выявленных срывов по срокам их реализации, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.По его словам, в рамках проверки Минпромторга выявлены "факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции", в том числе электронной компонентной базы, а также подпрограмм в сфере станкостроения, направленных на восстановление технологической независимости предприятий оборонного комплекса."В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками", - заявил Краснов.

https://ria.ru/20201207/importozameschenie-1588003654.html

россия

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2021

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика