RT вышел в финал Webby Awards с проектом к 75-летию Победы

23.04.2021

2021-04-23T15:20

2021-04-23T15:24

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и документальный фильм медиаплатформы Redfish стали финалистами в пяти категориях престижной международной премии Webby Awards, сообщается на сайте RT.Отмечается, что документальный проект RT #СтраницыПобеды вышел в финал в категории Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery. Отмечается, что #СтраницыПобеды рассказывают историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Проект "Бесконечное письмо", созданный в рамках проекта #СтраницыПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, - в финале трех категорий: Social Content Series & Campaigns: Culture & Lifestyle, Social Content Series & Campaigns: Education & Discovery и Features: Best Use of Stories. Данный проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.Медиаплатформа Redfish стала финалистом в категориях Documentary: Longform и General video: News & Politics с фильмом Favela Lockdown: Brazil"s Gangs Fighting COVID-19. Redfish входит в структуру Ruptly - международного мультимедийного видеоагентства телеканала RT. Команда Redfish проводит собственные расследования и создает короткометражные документальные ленты, посвященные социально-экономическим проблемам."Вышедшие в финал работы RT также будут бороться за Webby Awards People's Voice - премию по итогам зрительского голосования, которое будет открыто на сайте до 6 мая", - добавляется в сообщении.В апреле 2021 года VR-фильм RT "Уроки Аушвица", созданный в рамках проекта #СтраницыПобеды, получил бронзу Clio Awards - одной из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции. Фильм приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

