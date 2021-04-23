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В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб внесла в нижнюю палату парламента проект, позволяющий матерям в декрете РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:38
2021-04-23T11:38
светлана бессараб
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб внесла в нижнюю палату парламента проект, позволяющий матерям в декрете получать пособие по уходу за ребенком с нескольких мест работы, следует из базы.Изменения вносятся в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".Согласно проекту, если женщина трудится в нескольких местах, то и пособие по уходу за ребенком сможет получать со всех мест работы."В случае увольнения застрахованного лица перед наступлением отпуска по беременности и родам с места работы по совместительству, расчет причитающейся выплаты пособия по уходу за ребенком производится в общем порядке, учитывается средний заработок за 2 года, в том числе, за время работы у другого страхователя и, тем самым, увеличивается сумма пособия", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
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светлана бессараб, общество

В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы

11:38 23.04.2021
 
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб внесла в нижнюю палату парламента проект, позволяющий матерям в декрете получать пособие по уходу за ребенком с нескольких мест работы, следует из базы.
Изменения вносятся в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
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Согласно проекту, если женщина трудится в нескольких местах, то и пособие по уходу за ребенком сможет получать со всех мест работы.
"В случае увольнения застрахованного лица перед наступлением отпуска по беременности и родам с места работы по совместительству, расчет причитающейся выплаты пособия по уходу за ребенком производится в общем порядке, учитывается средний заработок за 2 года, в том числе, за время работы у другого страхователя и, тем самым, увеличивается сумма пособия", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
 
Светлана БессарабОбщество
 
 
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