https://ria.ru/20210423/proekt-1729597283.html

В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы

В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб внесла в нижнюю палату парламента проект, позволяющий матерям в декрете РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:38

2021-04-23T11:38

2021-04-23T11:38

светлана бессараб

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб внесла в нижнюю палату парламента проект, позволяющий матерям в декрете получать пособие по уходу за ребенком с нескольких мест работы, следует из базы.Изменения вносятся в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".Согласно проекту, если женщина трудится в нескольких местах, то и пособие по уходу за ребенком сможет получать со всех мест работы."В случае увольнения застрахованного лица перед наступлением отпуска по беременности и родам с места работы по совместительству, расчет причитающейся выплаты пособия по уходу за ребенком производится в общем порядке, учитывается средний заработок за 2 года, в том числе, за время работы у другого страхователя и, тем самым, увеличивается сумма пособия", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html

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2021

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светлана бессараб, общество