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В Кремле заявили о проблемах россиян на Украине
В Кремле заявили о проблемах россиян на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог уточнить, кто из россиян на Украине сталкивается с проблемами, признав, что сложности там есть у многих РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:37
2021-04-23T12:37
2021-04-23T13:58
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог уточнить, кто из россиян на Украине сталкивается с проблемами, признав, что сложности там есть у многих граждан России.Накануне во время встречи президентов России и Украины российский лидер, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, в числе проблемных вопросов перечислил отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине."Я не могу сейчас конкретизировать... Но проблемы у многих российских граждан есть на Украине", - сказал Песков на просьбу прокомментировать, кто из россиян сталкивается с проблемами на Украине, добавив, что этот вопрос можно будет уточнить.
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