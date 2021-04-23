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В Кремле заявили о проблемах россиян на Украине
В Кремле заявили о проблемах россиян на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог уточнить, кто из россиян на Украине сталкивается с проблемами, признав, что сложности там есть у многих РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:37
2021-04-23T13:58
дмитрий песков
москва
киев
россия
украина
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог уточнить, кто из россиян на Украине сталкивается с проблемами, признав, что сложности там есть у многих граждан России.Накануне во время встречи президентов России и Украины российский лидер, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, в числе проблемных вопросов перечислил отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине."Я не могу сейчас конкретизировать... Но проблемы у многих российских граждан есть на Украине", - сказал Песков на просьбу прокомментировать, кто из россиян сталкивается с проблемами на Украине, добавив, что этот вопрос можно будет уточнить.
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дмитрий песков, москва, киев, россия, украина, общество

В Кремле заявили о проблемах россиян на Украине

12:37 23.04.2021 (обновлено: 13:58 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТеплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке
Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог уточнить, кто из россиян на Украине сталкивается с проблемами, признав, что сложности там есть у многих граждан России.
Накануне во время встречи президентов России и Украины российский лидер, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, в числе проблемных вопросов перечислил отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
"Я не могу сейчас конкретизировать... Но проблемы у многих российских граждан есть на Украине", - сказал Песков на просьбу прокомментировать, кто из россиян сталкивается с проблемами на Украине, добавив, что этот вопрос можно будет уточнить.
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