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Генпрокурор предупредил об угрожающем росте кибермошенничества
Генпрокурор предупредил об угрожающем росте кибермошенничества
Кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений, если их рост не остановить, констатировал генпрокурор Игорь Краснов в пятницу на... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:02
2021-04-23T13:02
юрий жданов
россия
криминал
игорь краснов
технологии
общество
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений, если их рост не остановить, констатировал генпрокурор Игорь Краснов в пятницу на заседании Совета Федерации.По словам Краснова, "угрожающий" тренд таков: в минувшем году число IT-преступлений использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.В эту цифру входят хакерские атаки на различные учреждения, обман частных лиц через интернет и по телефону и тому подобное.Все это, по его оценке, "порождает безнаказанность и в итоге провоцирует дальнейшую криминальную активность".Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов сообщил РИА Новости, что в минувшем году в России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая (рост на 36,5%). В руки хакеров попали 13,4 миллионов записей пользовательских данных.В мире за тот же год было обнаружено 202 утечки конфиденциальной информации из банков, финансовых и страховых компаний, что привело к компрометации 486 миллионов записей персональных данных и платежной информации.Доля России в мировых утечках, отмечал Жданов, составила 35%.
https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html
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юрий жданов, россия, криминал, игорь краснов, технологии, общество

Генпрокурор предупредил об угрожающем росте кибермошенничества

13:02 23.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений, если их рост не остановить, констатировал генпрокурор Игорь Краснов в пятницу на заседании Совета Федерации.
По словам Краснова, "угрожающий" тренд таков: в минувшем году число IT-преступлений использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.
В эту цифру входят хакерские атаки на различные учреждения, обман частных лиц через интернет и по телефону и тому подобное.
"Если этот процесс не остановить, то уже скоро они станут доминировать в структуре преступности (на сегодня уже 25%). Утекают личные данные вкладчиков банков, технически не пресекается возможность использования злоумышленниками звонков с подменных номеров, плохо работают оперативные службы", - сказал Краснов.
Все это, по его оценке, "порождает безнаказанность и в итоге провоцирует дальнейшую криминальную активность".
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Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов сообщил РИА Новости, что в минувшем году в России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая (рост на 36,5%). В руки хакеров попали 13,4 миллионов записей пользовательских данных.
В мире за тот же год было обнаружено 202 утечки конфиденциальной информации из банков, финансовых и страховых компаний, что привело к компрометации 486 миллионов записей персональных данных и платежной информации.
Доля России в мировых утечках, отмечал Жданов, составила 35%.
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Юрий ЖдановРоссияКриминалИгорь КрасновТехнологииОбщество
 
 
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