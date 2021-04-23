https://ria.ru/20210423/prestupniki-1729614571.html

Генпрокурор предупредил об угрожающем росте кибермошенничества

Генпрокурор предупредил об угрожающем росте кибермошенничества

Кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений, если их рост не остановить, констатировал генпрокурор Игорь Краснов в пятницу на... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:02

2021-04-23T13:02

2021-04-23T13:02

юрий жданов

россия

криминал

игорь краснов

технологии

общество

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений, если их рост не остановить, констатировал генпрокурор Игорь Краснов в пятницу на заседании Совета Федерации.По словам Краснова, "угрожающий" тренд таков: в минувшем году число IT-преступлений использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.В эту цифру входят хакерские атаки на различные учреждения, обман частных лиц через интернет и по телефону и тому подобное.Все это, по его оценке, "порождает безнаказанность и в итоге провоцирует дальнейшую криминальную активность".Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов сообщил РИА Новости, что в минувшем году в России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая (рост на 36,5%). В руки хакеров попали 13,4 миллионов записей пользовательских данных.В мире за тот же год было обнаружено 202 утечки конфиденциальной информации из банков, финансовых и страховых компаний, что привело к компрометации 486 миллионов записей персональных данных и платежной информации.Доля России в мировых утечках, отмечал Жданов, составила 35%.

https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html

https://ria.ru/20210422/moshenniki-1729384180.html

россия

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2021

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юрий жданов, россия, криминал, игорь краснов, технологии, общество