https://ria.ru/20210423/presledovanie-1729579633.html

Адвокаты Януковича сообщили об уголовном преследовании со стороны СБУ

Адвокаты Януковича сообщили об уголовном преследовании со стороны СБУ

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявили о незаконном уголовном преследовании со стороны Службы безопасности. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T10:06

2021-04-23T10:06

2021-04-23T10:14

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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявили о незаконном уголовном преследовании со стороны Службы безопасности.Адвокат Сердюк заявил, что украинские правоохранители "по личному указанию руководителей Украины" готовят дело о государственной измене, создании преступной группы и террористической организации в отношении защитников Януковича."Основная цель этого незаконного преследования - блокирование работы адвокатов, представляющих интересы Виктора Януковича, оказание давления на них, а также уничтожение всех доказательств, собранных адвокатами АО Aver Lex. Такое откровенное надругательство над правосудием совершенно неприемлемо в любой цивилизованной европейской стране и в очередной раз подтверждает политический характер уголовного преследования Виктора Януковича. В связи с таким незаконным давлением на адвокатов и попыткой вмешательства в адвокатскую деятельность мы обратимся с письмами в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, к ведущим международным правозащитным организациям, посольствам стран ЕС, посольствам США и Совету Европы", - цитирует Сердюка пресс-служба фирмы.Янукович в 2019 году был признан на Украине виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом".После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в узурпации власти. Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727632194.html

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виталий сердюк, совет европы, сша, виктор янукович, украина, общество, в мире, политика