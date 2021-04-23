https://ria.ru/20210423/prazdniki-1729619845.html
Дни между майскими праздниками сделают нерабочими
Дни между майскими праздниками сделают нерабочими
Президент Владимир Путин согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:20
2021-04-23T13:20
2021-04-23T19:45
праздники
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками.С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него."Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными", — сказала Попова на встрече с главой государства.Путин в ответ подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19. Праздники продлятся по 10 мая включительно, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы. Накануне сообщалось, что Минтруд рассматривает предложение увеличить продолжительность праздников, но решение не принималось.
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РИА Новости
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Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках
Путин пообещал подписать указ о непрерывных майских праздниках
2021-04-23T13:20
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РИА Новости
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праздники, владимир путин
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости
. Президент Владимир Путин
согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
С такой идеей выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова
. По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.
"Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными", — сказала Попова на встрече с главой государства.
Путин в ответ подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19.
"Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", — сказал он.
Праздники продлятся по 10 мая включительно, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы. Накануне сообщалось, что Минтруд рассматривает предложение увеличить продолжительность праздников, но решение не принималось.