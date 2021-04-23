https://ria.ru/20210423/potok-1729691832.html

Новак назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Новак назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" достроят в этом году. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:03

2021-04-23T18:03

2021-04-23T19:55

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павел завальный

газпром

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александр новак

сша

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" достроят в этом году.Он подчеркнул, что это данные оператора проекта Nord Stream 2 AG.На вопрос журналистов, возможно ли окончание строительства уже летом, чиновник уточнил, что более точная информация есть только у самой компании.По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95 процентов, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2460 километров.В апреле глава комитета Госдумы по энергетике и координатор депутатской группы по связям с бундестагом Павел Завальный заявил, что завершение строительства "Северного потока — 2" ожидается не позднее лета, есть надежда, что прокачка начнется в этот же срок."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год.Сегодня в укладке труб задействованы два судна — "Фортуна" и "Академик Черский".

https://ria.ru/20210422/gazoprovod-1729549209.html

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россия, allseas, северный поток — 2, павел завальный, газпром, госдума рф, александр новак, сша, украина, в мире