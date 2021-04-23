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Новак назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Новак назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" достроят в этом году. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:03
2021-04-23T19:55
россия
allseas
северный поток — 2
павел завальный
газпром
госдума рф
александр новак
сша
украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" достроят в этом году.Он подчеркнул, что это данные оператора проекта Nord Stream 2 AG.На вопрос журналистов, возможно ли окончание строительства уже летом, чиновник уточнил, что более точная информация есть только у самой компании.По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95 процентов, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2460 километров.В апреле глава комитета Госдумы по энергетике и координатор депутатской группы по связям с бундестагом Павел Завальный заявил, что завершение строительства "Северного потока — 2" ожидается не позднее лета, есть надежда, что прокачка начнется в этот же срок."Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год.Сегодня в укладке труб задействованы два судна — "Фортуна" и "Академик Черский".
https://ria.ru/20210422/gazoprovod-1729549209.html
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россия, allseas, северный поток — 2, павел завальный, газпром, госдума рф, александр новак, сша, украина, в мире

Новак назвал сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

18:03 23.04.2021 (обновлено: 19:55 23.04.2021)
 
© AFP 2021 / Tobias SchwarzМужчина на строительной площадке газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Мужчина на строительной площадке газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© AFP 2021 / Tobias Schwarz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" достроят в этом году.
Он подчеркнул, что это данные оператора проекта Nord Stream 2 AG.
На вопрос журналистов, возможно ли окончание строительства уже летом, чиновник уточнил, что более точная информация есть только у самой компании.
По данным Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95 процентов, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2460 километров.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
В апреле глава комитета Госдумы по энергетике и координатор депутатской группы по связям с бундестагом Павел Завальный заявил, что завершение строительства "Северного потока — 2" ожидается не позднее лета, есть надежда, что прокачка начнется в этот же срок.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в нем, работы останавливали примерно на год.
Сегодня в укладке труб задействованы два судна — "Фортуна" и "Академик Черский".
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Павел ЗавальныйГазпромГосдума РФАлександр НовакСШАУкраинаВ мире
 
 
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