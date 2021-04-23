https://ria.ru/20210423/potok-1729591209.html

В МИД назвали принципиальный вопрос в ситуации с "Северным потоком — 2"

В МИД назвали принципиальный вопрос в ситуации с "Северным потоком — 2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект газопровода "Северный поток 2", считает, что в этом контексте принципиально важен ответ на... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:12

2021-04-23T11:12

2021-04-23T11:12

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

мария захарова

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект газопровода "Северный поток 2", считает, что в этом контексте принципиально важен ответ на вопрос, готово ли каждое из государств ЕС, в том числе Германия, сохранить способность отстаивать свои интересы, несмотря на то, что велят США."Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала от немецких представителей. Я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный. Это бизнес-проект, он не связан с политикой, но он связан с развитием Германии", - заявила Захарова в интервью RT DE.В этой связи представитель МИД призывает задать вопрос: "А если завтра президент Соединённых Штатов Америки — Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно — повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает, перестанет дышать?" "Или всё-таки поймёт, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать?" - отметила Захарова.По ее словам, это очень важный вопрос. "Все уходят от ответа на этот вопрос. Но он является принципиальным. Насколько в сегодняшнем евросоюзовском пространстве каждое государство сохраняет способность отстаивать свои интересы. То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, ответ отрицательный", - заключила представитель МИД."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.

https://ria.ru/20210422/potok-1729553359.html

https://ria.ru/20210420/gaz-1729066039.html

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сша

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, мария захарова, газпром, сша, украина, в мире