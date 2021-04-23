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В МИД назвали принципиальный вопрос в ситуации с "Северным потоком — 2"
В МИД назвали принципиальный вопрос в ситуации с "Северным потоком — 2"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект газопровода "Северный поток 2", считает, что в этом контексте принципиально важен ответ на... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:12
2021-04-23T11:12
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
мария захарова
газпром
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект газопровода "Северный поток 2", считает, что в этом контексте принципиально важен ответ на вопрос, готово ли каждое из государств ЕС, в том числе Германия, сохранить способность отстаивать свои интересы, несмотря на то, что велят США."Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала от немецких представителей. Я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный. Это бизнес-проект, он не связан с политикой, но он связан с развитием Германии", - заявила Захарова в интервью RT DE.В этой связи представитель МИД призывает задать вопрос: "А если завтра президент Соединённых Штатов Америки — Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно — повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает, перестанет дышать?" "Или всё-таки поймёт, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать?" - отметила Захарова.По ее словам, это очень важный вопрос. "Все уходят от ответа на этот вопрос. Но он является принципиальным. Насколько в сегодняшнем евросоюзовском пространстве каждое государство сохраняет способность отстаивать свои интересы. То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, ответ отрицательный", - заключила представитель МИД."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
https://ria.ru/20210422/potok-1729553359.html
https://ria.ru/20210420/gaz-1729066039.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, мария захарова, газпром, сша, украина, в мире

В МИД назвали принципиальный вопрос в ситуации с "Северным потоком — 2"

11:12 23.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проект газопровода "Северный поток 2", считает, что в этом контексте принципиально важен ответ на вопрос, готово ли каждое из государств ЕС, в том числе Германия, сохранить способность отстаивать свои интересы, несмотря на то, что велят США.
"Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала от немецких представителей. Я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный. Это бизнес-проект, он не связан с политикой, но он связан с развитием Германии", - заявила Захарова в интервью RT DE.
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В этой связи представитель МИД призывает задать вопрос: "А если завтра президент Соединённых Штатов Америки — Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно — повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает, перестанет дышать?" "Или всё-таки поймёт, что, если она не будет дышать, она не будет и существовать?" - отметила Захарова.
По ее словам, это очень важный вопрос. "Все уходят от ответа на этот вопрос. Но он является принципиальным. Насколько в сегодняшнем евросоюзовском пространстве каждое государство сохраняет способность отстаивать свои интересы. То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, ответ отрицательный", - заключила представитель МИД.
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 11:51
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома"), на 31 марта "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Мария ЗахароваГазпромСШАУкраинаВ мире
 
 
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