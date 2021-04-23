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МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии
МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии
МИД России уточнил, какой будет численность сотрудников дипмиссий России и Чехии. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:05
2021-04-23T14:25
россия
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. МИД России уточнил, какой будет численность сотрудников дипмиссий России и Чехии.Как сообщили журналистам в МИД России, "к 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала"."Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, 4 работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника", - сообщил МИД."Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых", - отметили в МИД."Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - заключили в МИД России.Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html
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россия, москва, чехия, в мире

МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии

14:05 23.04.2021 (обновлено: 14:25 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Праге
Посольство РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. МИД России уточнил, какой будет численность сотрудников дипмиссий России и Чехии.
Как сообщили журналистам в МИД России, "к 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала".
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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"Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, 4 работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника", - сообщил МИД.
"Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых", - отметили в МИД.
"Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - заключили в МИД России.
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Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
 
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