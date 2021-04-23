https://ria.ru/20210423/posolstvo-1729632240.html
МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии
МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии
МИД России уточнил, какой будет численность сотрудников дипмиссий России и Чехии. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:05
2021-04-23T14:05
2021-04-23T14:25
россия
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729540885_0:38:3550:2035_1920x0_80_0_0_3fa1f9343755d44b4a3bec5565b70cfb.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. МИД России уточнил, какой будет численность сотрудников дипмиссий России и Чехии.Как сообщили журналистам в МИД России, "к 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала"."Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, 4 работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника", - сообщил МИД."Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых", - отметили в МИД."Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - заключили в МИД России.Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729540885_976:222:3411:2048_1920x0_80_0_0_62389c895b5a37b0e0e50369b9cf67fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, чехия, в мире