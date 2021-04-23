https://ria.ru/20210423/posolstvo-1729632240.html

МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии

МИД уточнил численность сотрудников дипмиссий России и Чехии

МИД России уточнил, какой будет численность сотрудников дипмиссий России и Чехии. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:05

2021-04-23T14:05

2021-04-23T14:25

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. МИД России уточнил, какой будет численность сотрудников дипмиссий России и Чехии.Как сообщили журналистам в МИД России, "к 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала"."Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, 4 работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника", - сообщил МИД."Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых", - отметили в МИД."Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - заключили в МИД России.Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html

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