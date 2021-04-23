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Посол Польши посетил МИД России
Посол Польши посетил МИД России
Посол Польши Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел на Смоленской площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:01
2021-04-23T11:49
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
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варшава
политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Посол Польши Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел на Смоленской площади, передает корреспондент РИА Новости.Он проследовал в здание, а также покинул его без комментариев.Пятнадцатого апреля Польша признала трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Основанием стало "нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике".Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что происходящее отвечает интересам США, ведомство объявило об ответной высылке пяти польских дипломатов. Отношения России и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия. Москва реагирует зеркально.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, москва, варшава, политика

Посол Польши посетил МИД России

11:01 23.04.2021 (обновлено: 11:49 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Посол Польши Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел на Смоленской площади, передает корреспондент РИА Новости.
Он проследовал в здание, а также покинул его без комментариев.
Пятнадцатого апреля Польша признала трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Основанием стало "нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике".
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что происходящее отвечает интересам США, ведомство объявило об ответной высылке пяти польских дипломатов.
Отношения России и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия. Москва реагирует зеркально.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаМоскваВаршаваПолитика
 
 
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