https://ria.ru/20210423/posol-1729588248.html
Посол Польши посетил МИД России
Посол Польши посетил МИД России
Посол Польши Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел на Смоленской площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:01
2021-04-23T11:01
2021-04-23T11:49
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
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политика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Посол Польши Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел на Смоленской площади, передает корреспондент РИА Новости.Он проследовал в здание, а также покинул его без комментариев.Пятнадцатого апреля Польша признала трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Основанием стало "нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике".Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что происходящее отвечает интересам США, ведомство объявило об ответной высылке пяти польских дипломатов. Отношения России и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия. Москва реагирует зеркально.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, москва, варшава, политика