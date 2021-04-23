https://ria.ru/20210423/posol-1729588248.html

Посол Польши посетил МИД России

Посол Польши посетил МИД России

Посол Польши Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел на Смоленской площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:01

2021-04-23T11:01

2021-04-23T11:49

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

москва

варшава

политика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Посол Польши Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел на Смоленской площади, передает корреспондент РИА Новости.Он проследовал в здание, а также покинул его без комментариев.Пятнадцатого апреля Польша признала трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Основанием стало "нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике".Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что происходящее отвечает интересам США, ведомство объявило об ответной высылке пяти польских дипломатов. Отношения России и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия. Москва реагирует зеркально.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

россия

польша

москва

варшава

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, москва, варшава, политика