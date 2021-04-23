https://ria.ru/20210423/posol-1729565237.html

Посол США в России прокомментировал возвращение на родину

Посол США в России прокомментировал возвращение на родину

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что рад вернуться домой в Америку. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T04:54

2021-04-23T04:54

2021-04-23T04:55

россия

вашингтон

джон салливан

джо байден

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что рад вернуться домой в Америку.Ранее Москва предложила послу США покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне.Госдепартамент заявлял, что Салливана не высылали и не предписывали ему покинуть Россию. По версии американского внешнеполитического ведомства, Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации. Президент Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределённое время, хотя США часто меняют послов за границей после прихода к власти новой администрации.

https://ria.ru/20210423/garantii-1729564735.html

россия

вашингтон

москва

сша

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2021

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россия, вашингтон, джон салливан, джо байден, москва, сша, в мире