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Посол США в России прокомментировал возвращение на родину
Посол США в России прокомментировал возвращение на родину
Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что рад вернуться домой в Америку. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T04:54
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россия
вашингтон
джон салливан
джо байден
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что рад вернуться домой в Америку.Ранее Москва предложила послу США покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне.Госдепартамент заявлял, что Салливана не высылали и не предписывали ему покинуть Россию. По версии американского внешнеполитического ведомства, Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации. Президент Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределённое время, хотя США часто меняют послов за границей после прихода к власти новой администрации.
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россия, вашингтон, джон салливан, джо байден, москва, сша, в мире

Посол США в России прокомментировал возвращение на родину

04:54 23.04.2021 (обновлено: 04:55 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что рад вернуться домой в Америку.
"В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации", - сказал Салливан журналистам по прибытии в вашингтонский аэропорт имени Даллеса.
Ранее Москва предложила послу США покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне.
Госдепартамент заявлял, что Салливана не высылали и не предписывали ему покинуть Россию. По версии американского внешнеполитического ведомства, Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации. Президент Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределённое время, хотя США часто меняют послов за границей после прихода к власти новой администрации.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
04:34
Россия предложила США обмен гарантиями невмешательства в дела друг друга
 
РоссияВашингтонДжон СалливанДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
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