Посол США в России прокомментировал возвращение на родину
04:54 23.04.2021 (обновлено: 04:55 23.04.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что рад вернуться домой в Америку.
"В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации", - сказал Салливан журналистам по прибытии в вашингтонский аэропорт имени Даллеса.
Ранее Москва предложила послу США покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне.
Госдепартамент заявлял, что Салливана не высылали и не предписывали ему покинуть Россию. По версии американского внешнеполитического ведомства, Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации. Президент Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределённое время, хотя США часто меняют послов за границей после прихода к власти новой администрации.