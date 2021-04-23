https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html

Польша обвинила Россию в обострении отношений

Польша обвинила Россию в обострении отношений

Польские власти, ранее объявившие персонами нон грата сотрудников российского посольства, обвинили Россию в "обострении отношений с международным сообществом". РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:26

2021-04-23T16:26

2021-04-23T16:26

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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польские власти, ранее объявившие персонами нон грата сотрудников российского посольства, обвинили Россию в "обострении отношений с международным сообществом".Польша 15 апреля объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России на основании "нарушения дипломатического статуса". В качестве ответной меры МИД РФ 23 апреля объявил персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая."Решение российской стороны является еще одним примером агрессивной политики и является сознательным жестом, рассчитанным на обострение отношений с соседями и всем международным сообществом", - говорится в заявлении, распространенном МИД Польши в пятницу.При этом в Варшаве утверждают, что "Польская Республика последовательно выступает за диалог и деэскалацию", а в сложившейся ситуации оставляет за собой "право адекватно реагировать на решение МИД России".МИД РФ ранее отмечал, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение отношений с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что за решениями по высылке дипломатов стоят политические силы, которые "обслуживают политический заказ из Вашингтона, наверное, неплохо оплачиваемый", а такие действия отвечают интересам США, но не Польши.

https://ria.ru/20210422/potok-1729471040.html

https://ria.ru/20210326/prizyv-1603063633.html

россия

польша

москва

сша

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россия, мария захарова, мид польши, польша, москва, сша, в мире