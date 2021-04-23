https://ria.ru/20210423/polsha-1729640194.html

Польша прокомментировала высылку дипломатов из России

Польша прокомментировала высылку дипломатов из России

Польша оставляет за собой право "на адекватную реакцию" в ответ на высылку своих дипломатов из России, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T14:32

2021-04-23T14:32

2021-04-23T14:32

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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польша оставляет за собой право "на адекватную реакцию" в ответ на высылку своих дипломатов из России, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк."Мы принимаем к сведению решение России, мы оставляем за собой право на адекватную реакцию", - сказал Шинковский вель Сенк, комментируя решение России о высылке польских дипломатов.Министерство иностранных дел РФ в пятницу объявило пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 23 апреля был вызван в МИД России, где ему выразили протест по поводу "необоснованного объявления" троих сотрудников посольства РФ в Польше персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к "неким кибератакам на территории своей страны".Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши.

https://ria.ru/20210422/gazoprovod-1729549209.html

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россия, мария захарова, москва, сша, в мире