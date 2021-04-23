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Польша прокомментировала высылку дипломатов из России
Польша прокомментировала высылку дипломатов из России
Польша оставляет за собой право "на адекватную реакцию" в ответ на высылку своих дипломатов из России, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:32
2021-04-23T14:32
россия
мария захарова
москва
сша
в мире
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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польша оставляет за собой право "на адекватную реакцию" в ответ на высылку своих дипломатов из России, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк."Мы принимаем к сведению решение России, мы оставляем за собой право на адекватную реакцию", - сказал Шинковский вель Сенк, комментируя решение России о высылке польских дипломатов.Министерство иностранных дел РФ в пятницу объявило пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 23 апреля был вызван в МИД России, где ему выразили протест по поводу "необоснованного объявления" троих сотрудников посольства РФ в Польше персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к "неким кибератакам на территории своей страны".Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши.
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россия, мария захарова, москва, сша, в мире

Польша прокомментировала высылку дипломатов из России

14:32 23.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Польши у здания МИД России
Автомобиль посла Польши у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польша оставляет за собой право "на адекватную реакцию" в ответ на высылку своих дипломатов из России, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.
"Мы принимаем к сведению решение России, мы оставляем за собой право на адекватную реакцию", - сказал Шинковский вель Сенк, комментируя решение России о высылке польских дипломатов.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 21:42
Экс-посол США призвал уничтожить "Северный поток — 2" и дал совет Польше
Министерство иностранных дел РФ в пятницу объявило пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 23 апреля был вызван в МИД России, где ему выразили протест по поводу "необоснованного объявления" троих сотрудников посольства РФ в Польше персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, голословно утверждающими о причастности Москвы к "неким кибератакам на территории своей страны".
Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши.
 
РоссияМария ЗахароваМоскваСШАВ мире
 
 
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